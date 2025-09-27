Halla segist ekki hafa öll svörin – „En ég veit að það skiptir máli að hlusta“

Halla Tómasdóttir forseti Íslands gerir andlega heilsu að umfjöllunarefni í nýrri færslu á Instagram. Forsetinn segist ekki hafa öll svörin við því hvernig takast eigi við á vaxandi andlega vanlíðan, ofbeldi og fíkn á Íslandi en mikilvægt sé að mæta þessum stóru og erfiðu viðfangsefnum með samstöðuna að vopni.
Halla segir að vaxandi vanlíðan, ofbeldi og fíkn séu mál sem henni séu ofarlega í huga. Hún hafi farið í margar heimsóknir og haldið fundi og samtöl með ýmsum aðilum sem vinni að þessum málum síðastliðið ár:
„Í vikunni heimsótti ég m.a. Krýsuvík og ræddi það góða starf sem þar er unnið og þann langa biðlista sem er eftir meðferð. Ég heimsótti líka Bjarkarhlíð þar sem tekið er á móti þolendum ofbeldis og þar sinnir gott teymi vaxandi fjölda skjólstæðinga.“
Halla viðurkennir það fúslega að hún sé ekki með allsherjarlausnir á reiðum höndum en hún viti þó hvað skipti máli í þessu samhengi:
„Ég hef sannarlega ekki öll svörin um það hvernig við sem samfélag getum bætt geðheilsu og hjálpað þeim sem verða fyrir ofbeldi og þeim sem þjást af fíknisjúkdómum, en ég veit að það skiptir máli að hlusta og reyna að leiða meira samtal og samstarf á milli fjölmargra aðila sem eru að vinna vel, oft við þröngan kost. Það eru engar einfaldar lausnir við flóknum málum sem þessum en mikilvægt að við sem samfélag ákveðum að mæta þessum áskorunum saman. Lyfta og læra af því sem vel er gert og setjast yfir það sem betur má fara. Heilbrigt Ísland hlýtur að vera okkar sameiginlega markmið!“