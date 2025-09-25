Meint áfengissala til ungmenna í söluskála N1 til skoðunar – „Þurfum að átta okkur á því hvað raunverulega gerðist“

„Við erum búin að heyra af þessu og erum bara með þetta í skoðun hjá okkur,“ segir Magnús Hafliðason, framkvæmdastjóri N1, um mál sem varðar meinta áfengisssölu til framhaldsskólanema niður í 16 ára aldur, í söluskála N1 á Hvolsvelli.
RÚV greinir frá því að lögregla hafi verið kölluð til í nemendaferð MH í gær sem lá um Njáluslóðir á Suðurlandi. Nokkrir nemendur urðu uppvísir að því að brjóta skólareglur varðandi áfengisneyslu. Settur rektor MH, Helga Jóhannsdóttir, kallaði til lögreglu er hún frétti að ungmenni í ferðinni hefðu fengið afgreitt áfengi í söluskála N1 á Hvolsvelli. Var lögð fram kæra vegna sölu áfengis til ungmenna.
Lögregla hafði afskipti af þremur ungmennum úr MH vegna málsins. Sá yngsti er 16 ára en hinir eldri eru 18 og 19 ára, samkvæmt frétt RÚV.
Magnús Hafliðason, framkvæmdastjóri N1, segir í samtali við DV að málið sé í skoðun hjá fyrirtækinu en ekki sé hægt að tjá sig frekar um það fyrr en upplýsingar um hvað gerðist liggi fyrir.
„Þetta er bara í skoðun og þegar við höfum áttað okkur á því hvað átti sér stað þarna þá verður gripið til viðeigandi aðgerða.“ – Segir hann of snemmt að tjá sig um hvaða aðgerðir það gætu verið. „Við þurfum að átta okkur á því hvað raunverulega gerðist,“ segir Magnús.