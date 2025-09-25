fbpx
Fimmtudagur 25.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Elliði hló upphátt þegar hann las frétt Morgunblaðsins í morgun

Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 25. september 2025 12:22

Elliði Vignisson, bæjarstjóri í Ölfusi, viðurkennir að hafa hlegið upphátt þegar hann las frétt á síðu 4 í Morgunblaðinu í dag. Elliði segir frá þessu á Facebook-síðu sinni.

Í fréttinni sem hann vísar til, eftir Andreu Sigurðardóttur, er sagt frá því að Jafnréttisstofa ætli ekki að bregðast við þrátt fyrir mikla úrkomu næstu daga.

Er þetta vísun í fréttir þess efnis að í kynjaðri greiningu á fjárlagafrumvarpinu komi fram að rýmingar vegna ofanflóða og röskun á daglegu lífi auki umönnunarbyrði sem leggst þyngra á konur. Þannig geti aðgerðir sem fyrirbyggja rýmingar, ofanflóðavarnir þar á meðal, stuðlað að jafnrétti.

Í fréttinni er svo vísað í skriflegt svar Mörthu Lilju Olsen, framkvæmdastjóra Jafnréttisstofu, þar sem segir að Jafnréttisstofa komi ekki með neinum hætti að verklagi eða skipulagi við rýmingar eða aðgerðir stjórnvalda við slíkar aðstæður.

Í færslu sinni segir Elliði að það sé ekki oft sem hann hlær upphátt við lestur Morgunblaðsins.

„Það gerði ég þó við lestur á þessari frétt í morgunsárið. Takk Andrea Sigurðardóttir fyrir að varpa ljósi á fáránleikann í þessu máli og svona líka skemmtilegan máta.“

