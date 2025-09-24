fbpx
Miðvikudagur 24.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Einar Sveinbjörnsson um óveðrið í aðsigi – Ekki góðar fréttir ef nýmynduð lægðin „gleypi“ fellibylinn

Kristinn H. Guðnason
Miðvikudaginn 24. september 2025 17:30

Gular viðvaranir hafa verið gefnar út fyrir allt land nema norðanverða Vestfirði.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Útlit er fyrir óveður á föstudag, úrkomu og mikinn vind, og Veðurstofa Íslands hefur gefið út gular viðvaranir fyrir alla landshluta nema Vestfirði norðanverða.

Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur hjá Bliku segir í færslu á samfélagsmiðlum að spárnar séu smám saman að ná utan um myndun lægðar suðvestur í Atlantshafi ásamt dýpkunarferli og ferðum hennar í kjölfarið.

Á veðurspárkortum sjáist að línur séu að skerpast og kjöraðstæður að myndast. Skarpt háloftadrag nái frá Kanada út á Atlantshaf.

„Sjáum líka að það er stutt í fellibylinn GABRIELLE sunnan við átakasvæðið. Þó fellibylurinn hafi veikst er kerfið enn vel mótað og kröftugt,“ segir Einar. „Litlu má muna að nýmynduð lægðin „gleypi“ fellibylinn. Það væru ekki góðar fréttir, en í dag er það talið afar ólíklegt.“

Engu að síður sé lægðinni sjálfri spáð ágætra lífdaga. Hún muni koma hratt upp að landinu með miðjuna skammt fyrir vestan.

„Um miðjan dag á föstudag er útlit fyrir að það geri SSA- og SA-storm um tíma suðvestan´- og vestanlands, í þann mund sem lægðin fer hjá,“ segir Einar. „Það hversu hratt hún fer yfir, eykur á vindhraðann, en vitanlega skiptir þar einnig málið nákvæmur ferill og dýpt hennar.“

Sunnan og suðaustan mun fylgja úrhellisrigning en mest aðstreymi rakans sunnan úr höfum fari tiltölulega fljótt yfir.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 30 mínútum
Einar Sveinbjörnsson um óveðrið í aðsigi – Ekki góðar fréttir ef nýmynduð lægðin „gleypi“ fellibylinn
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Sýkingin var í rófustöppunni – Vont bragð af henni og vond lykt
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Hildur um Charlie Kirk og tjáningarfrelsið: „Hélt á lofti skoðunum sem ganga gegn gildum fjölda fólks“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Lést í bílslysi við gatnamót Vatnagarða og Sundagarða
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Ölgerðin afhendir 15 milljónir króna í söfnun fyrir Bryndísarhlíð
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Breskir ráðamenn bregðast við ummælum Trump – Harðneita því að borgarstjórinn í London ætli að innleiða Sharia-lög
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Leyniskytta skaut að minnsta kosti þrjá til bana í Dallas
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Einar Bárðar segir fréttir um dagsektir „sérstakar“ – „Fulltrúar Eflingar vilja ekki ræða við SVEIT en senda svo pillur“

Mest lesið

Opinberar ótrúlegar kynlífsvenjur á hóteli í höfuðborginni – Starfsmaður á hótelinu aðstoðaði hann
Begga mjög brugðið þegar hann heyrði að það væri einhver frammi í stofu – Varð síðan mjög vandræðalegur
Ákvörðun Karls konungs löðrungur í miðjum sáttaumleitunum
Óútskýrt andlát í Edinborg vekur óhug
Opnar sig um fóstureyðingu, hvernig Elvis „þvingaði“ sig upp á hana og hvers vegna hún treysti aldrei Michael Jackson

Nýlegt

Opnar sig um fóstureyðingu, hvernig Elvis „þvingaði“ sig upp á hana og hvers vegna hún treysti aldrei Michael Jackson
Sitja í súpunni eftir að fyrirtæki föðurins keypti íbúðina
Ákvörðun Karls konungs löðrungur í miðjum sáttaumleitunum
Nadine Guðrún rýfur þögnina um hvað henni finnst um umdeildar skoðanir Snorra
Helgi var 42 ára þegar hann áttaði sig á því að einkvæni væri ekki fyrir hann
Breskir ráðamenn bregðast við ummælum Trump – Harðneita því að borgarstjórinn í London ætli að innleiða Sharia-lög
Skoðar næstu skref í lífinu
Nýjar UEFA reglur opna dyrnar fyrir Chiesa inn í Meistaradeildina
Leyniskytta skaut að minnsta kosti þrjá til bana í Dallas
Segir ástandið hjá Inter Miami ömurlegt vegna Messi – Allir að hætta og pabbi hans stjórnar öllu
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Samfylking og Viðreisn gætu myndað tveggja flokka meirihluta samkvæmt nýrri könnun
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum

Bjarni óttast hrun í sölu nýrra bíla: „Skattahækkun á ökutæki hærri en hækkun veiðigjalda”

Bjarni óttast hrun í sölu nýrra bíla: „Skattahækkun á ökutæki hærri en hækkun veiðigjalda”
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Lá í blóði sínu á hjólastíg og hjálmurinn mölbrotinn – „Hættulegustu farartækin í umferðinni“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Líkur á eldingaveðri á sunnanverðu landinu í dag
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum

Segja erlenda glæpahópa þvætta fé í gegnum spilakassa hérlendis

Segja erlenda glæpahópa þvætta fé í gegnum spilakassa hérlendis
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Sláandi afhjúpun Kveiks á starfsemi snyrtistofa – Skortur á starfsleyfum og þrifnaði og grunur um vinnumansal og vændi

Sláandi afhjúpun Kveiks á starfsemi snyrtistofa – Skortur á starfsleyfum og þrifnaði og grunur um vinnumansal og vændi
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Móðir með kaupfíkn myrti fjölskyldu sína – Sagði það „glæp gegn mannkyni“ að fá ekki að eyða peningum
Fréttir
Í gær

Uppgangur á snyrtistofumarkaðnum í Reykjavík á sér myrkar hliðar

Uppgangur á snyrtistofumarkaðnum í Reykjavík á sér myrkar hliðar
Fréttir
Í gær
Íslendingar græða minnst á að mennta sig – Launin hækka um þetta mikið við háskólagráðuna
Fréttir
Í gær
Sitja í súpunni eftir að fyrirtæki föðurins keypti íbúðina
Fréttir
Í gær

Neyðarlending á Keflavíkurflugvelli vegna veikinda farþega

Neyðarlending á Keflavíkurflugvelli vegna veikinda farþega
Fréttir
Í gær

Dagsetning komin á réttarhöld í Súlunesmálinu

Dagsetning komin á réttarhöld í Súlunesmálinu
Fréttir
Í gær
Eldri borgarar fagna tillögu Kolbrúnar um gildistíma ökuskírteina – „Löngu tímabært“
Fréttir
Í gær
Snorri segir nemendur Þorsteins ekki eiga að þurfa að hlusta á hann – „Steini V. á launum hjá ríkinu að tala um mig“
Fréttir
Í gær

Lögreglan varar við netsvikum – Senda út pósta í nafni Skattsins

Lögreglan varar við netsvikum – Senda út pósta í nafni Skattsins
Fréttir
Í gær
Davíð ósáttur við umfjöllun um Stuðla – „Þetta er fólkið á gólfinu, þeir sem starfa með börnum sem enginn annar vill fást við“
Fréttir
Í gær
Þungur dómur féll í héraðsdómi í bíræfnu smyglmáli
Fréttir
Í gær
Vendingar í máli ungu grænlensku móðurinnar – „Hjarta mitt er heilt á ný“
Fréttir
Í gær

Óhugnanlegar tölur um ofbeldi barna: „Það vantar úrræði,“ segir umboðsmaður barna

Óhugnanlegar tölur um ofbeldi barna: „Það vantar úrræði,“ segir umboðsmaður barna
Fréttir
Í gær

Fluttur á slysadeild eftir að grímuklæddir menn réðust á hann með höggum og spörkum

Fluttur á slysadeild eftir að grímuklæddir menn réðust á hann með höggum og spörkum
Fréttir
Í gær
Lögreglan lýsir eftir Karli
Fréttir
Í gær

Bíræfinn bílþjófur stökk yfir hengibrú til að komast undan lögreglu – Sjáðu myndbandið

Bíræfinn bílþjófur stökk yfir hengibrú til að komast undan lögreglu – Sjáðu myndbandið
Fréttir
Í gær
Höfrungar nota kúlufiska til að komast í vímu
Fréttir
Í gær
Jimmy Kimmell aftur á dagskrá hjá ABC
Fréttir
Í gær

Syndis kaupir virt netöryggisfyrirtæki í Svíþjóð

Syndis kaupir virt netöryggisfyrirtæki í Svíþjóð
Fréttir
Í gær

Skellt í lás hjá Sælunni Reykjavík – Mygla í ljósabekkjum og hatrammar deilur eigenda

Skellt í lás hjá Sælunni Reykjavík – Mygla í ljósabekkjum og hatrammar deilur eigenda
Fréttir
Í gær
Pólverjar að bætast í sniðgönguhópinn – „Að mínu mati ættum við ekki að taka þátt í Eurovision ef Ísrael fær að taka þátt“
Fréttir
Í gær
Fundu sex kíló af kókaíni – Þrír í gæsluvarðhaldi