Einar Sveinbjörnsson um óveðrið í aðsigi – Ekki góðar fréttir ef nýmynduð lægðin „gleypi“ fellibylinn

Útlit er fyrir óveður á föstudag, úrkomu og mikinn vind, og Veðurstofa Íslands hefur gefið út gular viðvaranir fyrir alla landshluta nema Vestfirði norðanverða.
Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur hjá Bliku segir í færslu á samfélagsmiðlum að spárnar séu smám saman að ná utan um myndun lægðar suðvestur í Atlantshafi ásamt dýpkunarferli og ferðum hennar í kjölfarið.
Á veðurspárkortum sjáist að línur séu að skerpast og kjöraðstæður að myndast. Skarpt háloftadrag nái frá Kanada út á Atlantshaf.
„Sjáum líka að það er stutt í fellibylinn GABRIELLE sunnan við átakasvæðið. Þó fellibylurinn hafi veikst er kerfið enn vel mótað og kröftugt,“ segir Einar. „Litlu má muna að nýmynduð lægðin „gleypi“ fellibylinn. Það væru ekki góðar fréttir, en í dag er það talið afar ólíklegt.“
Engu að síður sé lægðinni sjálfri spáð ágætra lífdaga. Hún muni koma hratt upp að landinu með miðjuna skammt fyrir vestan.
„Um miðjan dag á föstudag er útlit fyrir að það geri SSA- og SA-storm um tíma suðvestan´- og vestanlands, í þann mund sem lægðin fer hjá,“ segir Einar. „Það hversu hratt hún fer yfir, eykur á vindhraðann, en vitanlega skiptir þar einnig málið nákvæmur ferill og dýpt hennar.“
Sunnan og suðaustan mun fylgja úrhellisrigning en mest aðstreymi rakans sunnan úr höfum fari tiltölulega fljótt yfir.