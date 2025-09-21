fbpx
Sunnudagur 21.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Formaður VM fjallar um ágreining útgerðarmanna – „Ég hef ekki sjálfur þurft að glíma við Binna blanka“

Ragna Gestsdóttir
Sunnudaginn 21. september 2025 10:30

Guðmundur Helgi Þórarinsson formaður VM, Félags vélstjóra og málmtæknimanna. Mynd: Skjáskot YouTube.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Guðmundur Helgi Þórarinsson formaður VM, Félags vélstjóra og málmtæknimanna, talar í nýjasta þætti Sjókastsins opinskátt um lífið á sjó, baráttuna fyrir réttindum sjómanna, meint svik í verðmyndun sjávarafurða og skort á gagnsæi í verðlagningu og spáir í framtíð kjaramála og sjávarútvegs.

Reynslusaga Guðmundar Helga er saga sem hristir upp í kerfinu og segir ýmislegt um það hvar baráttan stendur í dag.

Í viðtalinu segir Guðmundur Helgi meðal annars frá ágreiningi útgerðarmanna við Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson, betur þekktur sem Binni í Vinnslustöðinni.

„Ég heyrði einhvern tímann sagt að hann hefði farið um borð í skip, þar sem var mikil óánægja og róað strákana aðallega með einhverjum tveimur loforðum. Þegar þeir gengu frá borði þá var með honum einhver aðstoðarmaður sem sagði við hann: „Ég átti nú ekki von á að þú myndir ganga svona langt.“ Þá á Binni að hafa sagt, dreymir þig um að ég standi við þetta?“

Ég hef ekki sjálfur þurft að glíma við Binna blanka, hann gengur oft undir því nafni. Ég veit að aðrir útgerðarmenn hafa lent upp á kant við hann. Og, og, við getum bara rifjað upp að Guðmundur Kristjánsson vinalausi, ég skil ekki eiginlega hvar hann fékk þessa nafnbót. Hann er harður og stífur en þú getur alltaf talað við hann. Hann gafst upp á að eiga fyrirtæki sem Binni stjórnaði. Hann var kominn inn í Vinnslustöðina og fór út eftir mjög skamman tíma. Svo endaði það líka illa, samstarf hans og Guðmundar Hugins.“

Segir Guðmundur Helgi það ekki hafa leynt sér í öllum fréttaflutningi á sínum tíma að ekki var samhljómur á milli þeirra.

Guðmundur Helgi nefnir einnig að það sé eitthvað skrýtið þegar fyrirtæki er að markaðssetja afurðir sínar að það sé alltaf með lægsta verðið, líkt og í tilfelli Vinnslustöðvarinnar.

„Þeir hafa stundum verið með eldri skip og kannski ekki eins góðan kælibúnað og kannski ekki eins ferskt hráefni. Ég ætla ekki að dæma um það. En en mér finnst samt skrýtið að hann er bara alltaf lægstur og munurinn kannski 20 og 30% prósent miðað við önnur fyrirtæki á Íslandi. Það er stór upphæð þó að ég vilji nú skoða aðeins upphæðina á milli Færeyja og Íslands sem eru orðin ennþá stærri og yfir 100% Kannski eru þeir með skip sem eru bara ekki að skila eins góðri afurð. En ég vil sko aðeins geyma það hvað veldur hjá Vinnslunni. Það er ákveðin svona spekúlasjón í því.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Formaður VM fjallar um ágreining útgerðarmanna – „Ég hef ekki sjálfur þurft að glíma við Binna blanka“
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Bretar og Kanadamenn viðurkenna Palestínu sem ríki
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Þýskur ráðherra húðskammar Íslendinga og aðrar sniðgönguþjóðir í Eurovision – „Breytir hátíð umburðarlyndis í réttarhöld“
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Hjón grétu saman á Íslandi – Aldrei séð eins marga „samfélagsmiðla ferðamenn“ áður
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Hjónin sem urðu fyrir fordómum í Keflavík stækka við sig – „Þetta kaffihús er ekki aðeins okkar… það er líka þitt“
Fréttir
Í gær
Maður sem stökk fram af svölum til að fremja sjálfsvíg – Lenti á eldri konu og er sakaður um manndráp
Fréttir
Í gær
Ívar þurfti að krefjast fjárnáms til að fá greiddar miskabætur frá manni sem kallaði hann veiðiþjóf – „Rétt skal vera rétt“
Fréttir
Í gær
Verkalýðsfélag í Hafnarfirði segist ekki standa í neinu samsæri – „Fyrir neðan virðingu kjörinna fulltrúa“

Mest lesið

Hjónin sem urðu fyrir fordómum í Keflavík stækka við sig – „Þetta kaffihús er ekki aðeins okkar… það er líka þitt“
Kim Kardashian aðeins í demöntum á forsíðu franska Vogue
Læsti eiginkonu sína úti eftir að hann kom heim og sá hvað hún hafði gert
Maður sem stökk fram af svölum til að fremja sjálfsvíg – Lenti á eldri konu og er sakaður um manndráp
Berserksgangur á bókasafninu – Skemmdarverk í skóla kosta 6 milljónir

Nýlegt

Myrti ástkonuna með hrottafengnum hætti með hamri- „Hún tók allt frá mér“
„Þetta eru veiðigjöld bankakerfisins“
Hinn grunaði í Hafnarfjarðarmálinu var nýfallinn
Lúxus sveitasetur á Suðurlandi til sölu á 700 milljónir
Friends- stjarna selur íbúð á Manhattan
Læsti eiginkonu sína úti eftir að hann kom heim og sá hvað hún hafði gert
Ragnhildur tjáir sig um orðræðuna um konur – „Eins og kona á að vera“
Maður sem stökk fram af svölum til að fremja sjálfsvíg – Lenti á eldri konu og er sakaður um manndráp
Gestir kaffihússins fengu aldeilis ábót – Stórstjarnan flutti sitt nýjasta lag
Fréttir
Í gær
Íslendingur sagður hafa myrt konu á sjötugsaldri í Stokkhólmi
Fréttir
Í gær

Palestínsk kona á Íslandi krefst lögskilnaðar frá eiginmanni sínum

Palestínsk kona á Íslandi krefst lögskilnaðar frá eiginmanni sínum
Fréttir
Í gær
Ljóst að hræðilegir atburðir áttu sér stað á heimili unga drengsins í Hafnarfirði
Fréttir
Í gær
Segir foreldra horfa til Langanesbyggðar í leit að kyrrð og ró
Fréttir
Í gær

Forstöðumenn lýsa fullum stuðningi við framkvæmdastjóra og stjórn Sólheima

Forstöðumenn lýsa fullum stuðningi við framkvæmdastjóra og stjórn Sólheima
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Flóttakona mátti ekki rifta leigusamningi í Mosfellsbæ – Heimilið í heimalandinu lagt í rúst og bróðir hennar drepinn

Flóttakona mátti ekki rifta leigusamningi í Mosfellsbæ – Heimilið í heimalandinu lagt í rúst og bróðir hennar drepinn
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Líkfundur í Hafnarfirði
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Vilhjálmur sakar ríkisstjórnina um svik við verkafólk – „Allt að 15% lakari lífeyrisréttindi“

Vilhjálmur sakar ríkisstjórnina um svik við verkafólk – „Allt að 15% lakari lífeyrisréttindi“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Áratuga aðgerðaleysi borgarinnar bjargaði bakhúsi sem reist var í óleyfi
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Lögreglan leitar að þessum manni
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Talibanar sleppa eldri breskum hjónum – Eiginmaðurinn var hlekkjaður og barinn

Talibanar sleppa eldri breskum hjónum – Eiginmaðurinn var hlekkjaður og barinn
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Ísland gegnir formennsku í Norræna blaðamannasambandinu í fyrsta skipti

Ísland gegnir formennsku í Norræna blaðamannasambandinu í fyrsta skipti
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Dívurnar Linda Pé og Margrét Jónasar tókust á fyrir dómi – „Bið þig um að fjarlægja strax“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Vegglistaverk í miðbænum eyðilagt – „Hafi þeir eintóma skömm fyrir“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Dr. Helgi Páll ráðinn til að stýra gervigreind hjá Snjallgögnum

Dr. Helgi Páll ráðinn til að stýra gervigreind hjá Snjallgögnum
Fréttir
Fyrir 2 dögum
The Ultimate Eagles koma til Íslands í fyrsta skipti
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Þingmaður Miðflokksins vill gera þessa tilraun áður en splæst er í „dýrustu samgönguframkvæmd Íslandssögunnar“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Vinkonur á sjötugsaldri lentu í rifrildi á Benidorm – Sú eldri lifði það ekki af
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Flestir raða vitlaust í uppþvottavélina – Svona á að gera það

Flestir raða vitlaust í uppþvottavélina – Svona á að gera það
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Fyrrverandi heilbrigðisráðherra hæðist að kerfinu – „Væri ekki bara skilvirkast að láta grafa mig strax“

Fyrrverandi heilbrigðisráðherra hæðist að kerfinu – „Væri ekki bara skilvirkast að láta grafa mig strax“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fór ekki eftir fyrirmælum og ók á starfsmann við malbikun
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Slapp við að greiða dagsektir vegna mistaka MAST

Slapp við að greiða dagsektir vegna mistaka MAST
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Manni sem grunaður er um brot gegn barni í heimahúsi sleppt lausum
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Gagnrýna að eyða eigi á þriðja hundrað milljónum í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Sótt að ungum Sjálfstæðismönnum úr þeirra eigin röðum – „Hvert er Sjálfstæðisflokkurinn að fara?“

Sótt að ungum Sjálfstæðismönnum úr þeirra eigin röðum – „Hvert er Sjálfstæðisflokkurinn að fara?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Varað við svikahröppum sem þykjast vera heyrnarlausir

Varað við svikahröppum sem þykjast vera heyrnarlausir
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Hörður endurvekur Macland – „Nú byrjum við aftur, gamalt vín á nýjum belg“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Skelfileg hópárás á Austurvelli fyrir dóm – Sjö réðust á einn