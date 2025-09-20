Maður sem stökk fram af svölum til að fremja sjálfsvíg – Lenti á eldri konu og er sakaður um manndráp

Ítalskur maður sem hugðist fremja sjálfsvíg hefur verið ákærður fyrir manndráp. Hann stökk af svölum byggingar en lenti á gamalli konu sem lést en dempaði fall hans í leiðinni svo hann lifði af.
Tímaritið People greinir frá þessu.
Atvikið átti sér stað í Mílanóborg í Ítalíu um klukkan 18:00 sunnudaginn 14. september síðastliðinn. Var lögregla og sjúkralið kallað til að háu fjölbýlishúsi þar sem maður og kona voru stórslösuð.
Sjúkraliðar reyndu endurlífgun en konan reyndist vera látin. Hún hét Francesca Manno og var 83 ára gömul. En maðurinn, sem er 70 ára gamall lifði af.
Upphaflega var talið að fólkið hefði ætlað að fremja sjálfsvíg saman. Það er að þau hefðu bæði stokkið út um glugga byggingarinnar. En fljótlega kom í ljós að engin tengsl voru á milli fólksins.
Maðurinn, sem ekki hefur verið nafngreindur í ítölskum miðlum, var með meðvitund þegar sjúkraliðar komu. Hann er nú á Niguarda sjúkrahúsinu í Mílanó, stórslasaður. Meðal annars er hann mölbrotinn á báðum fótleggjum eftir fallið. Læknar segja hins vegar að hann hafi aldrei verið í lífshættu vegna meiðsla sinna.
Hann hefur nú verið ákærður fyrir manndráp af gáleysi þar sem talið er að hann hafi stokkið fram af svölum byggingarinnar og lent ofan á Francescu sem var fyrir tilviljun á gangi fyrir neðan gluggann. Talið er að maðurinn hafi ætlað að fremja sjálfsvíg.
Kona sem þekkir til Francescu Manno segir að hún hafi búið í húsinu sem maðurinn stökk frá. Hún hafi haldið sig mikið út af fyrir sig og sjaldan farið úr íbúðinni.
Krufning á líki hennar fer fram á komandi dögum en fram kemur í ítölskum miðlum að höggið hafi verið gríðarlegt og hún hafi látist samstundis. Talið er að hún hafi fengið alla þyngd mannsins á sig.
Í þessari frétt er fjallað um þunglyndi og sjálfsvíg. Ef einstaklingar glíma við sjálfsvígshugsanir er bent á Hjálparsíma Rauða krossins 1717 og netspjall Rauða krossins 1717.is. Opið allan sólarhringinn. Einnig má hafa samband við Píeta-samtökin sem veita ókeypis ráðgjöf í síma 552-2218, allan sólarhringinn. Netspjall Heilsuveru þar sem svarar hjúkrunarfræðingur er líka opið frá kl.8-22 alla daga. Fyrir þau sem misst hafa ástvin í sjálfsvígi má fá stuðning í sorg hjá Sorgarmiðstöð og hjá Pieta samtökunum.