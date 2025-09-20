fbpx
Laugardagur 20.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Maður sem stökk fram af svölum til að fremja sjálfsvíg – Lenti á eldri konu og er sakaður um manndráp

Kristinn H. Guðnason
Laugardaginn 20. september 2025 18:00

Fjölbýlishúsið í Mílanó. Skjáskot/Google Maps

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Ítalskur maður sem hugðist fremja sjálfsvíg hefur verið ákærður fyrir manndráp. Hann stökk af svölum byggingar en lenti á gamalli konu sem lést en dempaði fall hans í leiðinni svo hann lifði af.

Tímaritið People greinir frá þessu.

Atvikið átti sér stað í Mílanóborg í Ítalíu um klukkan 18:00 sunnudaginn 14. september síðastliðinn. Var lögregla og sjúkralið kallað til að háu fjölbýlishúsi þar sem maður og kona voru stórslösuð.

Engin tengsl

Sjúkraliðar reyndu endurlífgun en konan reyndist vera látin. Hún hét Francesca Manno og var 83 ára gömul. En maðurinn, sem er 70 ára gamall lifði af.

Upphaflega var talið að fólkið hefði ætlað að fremja sjálfsvíg saman. Það er að þau hefðu bæði stokkið út um glugga byggingarinnar. En fljótlega kom í ljós að engin tengsl voru á milli fólksins.

Tilviljun

Maðurinn, sem ekki hefur verið nafngreindur í ítölskum miðlum, var með meðvitund þegar sjúkraliðar komu. Hann er nú á Niguarda sjúkrahúsinu í Mílanó, stórslasaður. Meðal annars er hann mölbrotinn á báðum fótleggjum eftir fallið. Læknar segja hins vegar að hann hafi aldrei verið í lífshættu vegna meiðsla sinna.

Hann hefur nú verið ákærður fyrir manndráp af gáleysi þar sem talið er að hann hafi stokkið fram af svölum byggingarinnar og lent ofan á Francescu sem var fyrir tilviljun á gangi fyrir neðan gluggann. Talið er að maðurinn hafi ætlað að fremja sjálfsvíg.

Fór sjaldan út

Kona sem þekkir til Francescu Manno segir að hún hafi búið í húsinu sem maðurinn stökk frá. Hún hafi haldið sig mikið út af fyrir sig og sjaldan farið úr íbúðinni.

Krufning á líki hennar fer fram á komandi dögum en fram kemur í ítölskum miðlum að höggið hafi verið gríðarlegt og hún hafi látist samstundis. Talið er að hún hafi fengið alla þyngd mannsins á sig.

Í þessari frétt er fjallað um þunglyndi og sjálfsvíg. Ef ein­stak­ling­ar glíma við sjálfs­vígs­hugs­an­ir er bent á Hjálp­arsíma Rauða kross­ins 1717 og netspjall Rauða krossins 1717.is. Opið allan sólarhringinn. Einnig má hafa sam­band við Píeta-sam­tök­in sem veita ókeyp­is ráðgjöf í síma 552-2218, allan sólarhringinn. Netspjall Heilsuveru þar sem svarar hjúkrunarfræðingur er líka opið frá kl.8-22 alla daga. Fyrir þau sem misst hafa ástvin í sjálfsvígi má fá stuðning í sorg hjá Sorgarmiðstöð og hjá Pieta samtökunum.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Maður sem stökk fram af svölum til að fremja sjálfsvíg – Lenti á eldri konu og er sakaður um manndráp
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Ívar þurfti að krefjast fjárnáms til að fá greiddar miskabætur frá manni sem kallaði hann veiðiþjóf – „Rétt skal vera rétt“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Verkalýðsfélag í Hafnarfirði segist ekki standa í neinu samsæri – „Fyrir neðan virðingu kjörinna fulltrúa“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Hinn grunaði í Hafnarfjarðarmálinu var nýfallinn
Fréttir
Í gær
Sólveig Anna hæðist að svari Einars Bárðarsonar – „Gæti verið efni í spennandi sálfræðitrylli“ 
Fréttir
Í gær
Íslendingur sagður hafa myrt konu á sjötugsaldri í Stokkhólmi
Fréttir
Í gær
Palestínsk kona á Íslandi krefst lögskilnaðar frá eiginmanni sínum
Fréttir
Í gær
Ljóst að hræðilegir atburðir áttu sér stað á heimili unga drengsins í Hafnarfirði

Mest lesið

Varð blindur eftir eina íbúfen töflu – Sjóninni bjargað með ótrúlegri aðgerð
Sjáðu þegar gestirnir misstu sig á Sauðárkróki í gærkvöldi – „Hann er kominn í dómarann“
Hinn grunaði í Hafnarfjarðarmálinu var nýfallinn
Allt á suðupunkti á Sauðárkróki í kvöld – Segir níu aðila úr gæslu hafa þurft að fylgja Sveini af vettvangi
Erlendar konur bugaðar á íslenska deitmarkaðinum – „Eru samt ekki tilbúnir í samband, þó það sé svona þrjú ár í að þeir verði sköllóttir“

Nýlegt

Flóttakona mátti ekki rifta leigusamningi í Mosfellsbæ – Heimilið í heimalandinu lagt í rúst og bróðir hennar drepinn
Sólveig Anna hæðist að svari Einars Bárðarsonar – „Gæti verið efni í spennandi sálfræðitrylli“ 
Myndband sýnir handtöku á konu sem nauðgaði 11 ára nemanda sínum – „Ég? Fyrir hvað?“
Bergvin segist útilokaður af RÚV vegna dóms um kynferðislega áreitni – „Miklu þyngra að vera dæmdur af „dómstól götunnar““
Högg í maga Rashford eftir góða frammistöðu
Ívar þurfti að krefjast fjárnáms til að fá greiddar miskabætur frá manni sem kallaði hann veiðiþjóf – „Rétt skal vera rétt“
Ronaldo reiður yfir fréttum í heimalandinu – „Fávitar sem skilja ekki neitt í fótbolta“
„Þetta þjónar allt þeim tilgangi að þjálfa tilfinningalífið á öruggan hátt“
Segir frá skilaboðum sem hann fékk frá Diogo Jota – Sýnir hvaða mann hann hafði að geyma
Fréttir
Í gær
Flóttakona mátti ekki rifta leigusamningi í Mosfellsbæ – Heimilið í heimalandinu lagt í rúst og bróðir hennar drepinn
Fréttir
Í gær

Líkfundur í Hafnarfirði

Líkfundur í Hafnarfirði
Fréttir
Í gær
Vilhjálmur sakar ríkisstjórnina um svik við verkafólk – „Allt að 15% lakari lífeyrisréttindi“
Fréttir
Í gær
Áratuga aðgerðaleysi borgarinnar bjargaði bakhúsi sem reist var í óleyfi
Fréttir
Í gær

Lögreglan leitar að þessum manni

Lögreglan leitar að þessum manni
Fréttir
Í gær

Talibanar sleppa eldri breskum hjónum – Eiginmaðurinn var hlekkjaður og barinn

Talibanar sleppa eldri breskum hjónum – Eiginmaðurinn var hlekkjaður og barinn
Fréttir
Í gær
Ísland gegnir formennsku í Norræna blaðamannasambandinu í fyrsta skipti
Fréttir
Í gær

Dívurnar Linda Pé og Margrét Jónasar tókust á fyrir dómi – „Bið þig um að fjarlægja strax“

Dívurnar Linda Pé og Margrét Jónasar tókust á fyrir dómi – „Bið þig um að fjarlægja strax“
Fréttir
Í gær
Vegglistaverk í miðbænum eyðilagt – „Hafi þeir eintóma skömm fyrir“
Fréttir
Í gær
Dr. Helgi Páll ráðinn til að stýra gervigreind hjá Snjallgögnum
Fréttir
Í gær

The Ultimate Eagles koma til Íslands í fyrsta skipti

The Ultimate Eagles koma til Íslands í fyrsta skipti
Fréttir
Í gær

Þingmaður Miðflokksins vill gera þessa tilraun áður en splæst er í „dýrustu samgönguframkvæmd Íslandssögunnar“

Þingmaður Miðflokksins vill gera þessa tilraun áður en splæst er í „dýrustu samgönguframkvæmd Íslandssögunnar“
Fréttir
Í gær
Vinkonur á sjötugsaldri lentu í rifrildi á Benidorm – Sú eldri lifði það ekki af
Fréttir
Í gær
Flestir raða vitlaust í uppþvottavélina – Svona á að gera það
Fréttir
Í gær

Fyrrverandi heilbrigðisráðherra hæðist að kerfinu – „Væri ekki bara skilvirkast að láta grafa mig strax“

Fyrrverandi heilbrigðisráðherra hæðist að kerfinu – „Væri ekki bara skilvirkast að láta grafa mig strax“
Fréttir
Í gær
Fór ekki eftir fyrirmælum og ók á starfsmann við malbikun
Fréttir
Í gær
Slapp við að greiða dagsektir vegna mistaka MAST
Fréttir
Í gær
Manni sem grunaður er um brot gegn barni í heimahúsi sleppt lausum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Gagnrýna að eyða eigi á þriðja hundrað milljónum í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn

Gagnrýna að eyða eigi á þriðja hundrað milljónum í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Sótt að ungum Sjálfstæðismönnum úr þeirra eigin röðum – „Hvert er Sjálfstæðisflokkurinn að fara?“

Sótt að ungum Sjálfstæðismönnum úr þeirra eigin röðum – „Hvert er Sjálfstæðisflokkurinn að fara?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Varað við svikahröppum sem þykjast vera heyrnarlausir
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Hörður endurvekur Macland – „Nú byrjum við aftur, gamalt vín á nýjum belg“

Hörður endurvekur Macland – „Nú byrjum við aftur, gamalt vín á nýjum belg“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Skelfileg hópárás á Austurvelli fyrir dóm – Sjö réðust á einn
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Valdimar Örn ósáttur við utanvegaakstur – „Kannski kominn tími til að við lokum þessum vegum”
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Þórhallur fer af stað með Draumaliðsdeild Alþingis

Þórhallur fer af stað með Draumaliðsdeild Alþingis
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Konungsfjölskyldan gagnrýnd fyrir fordæmalausa sýndarmennsku í þágu Trump – „Þetta er þjóðarskömm“

Konungsfjölskyldan gagnrýnd fyrir fordæmalausa sýndarmennsku í þágu Trump – „Þetta er þjóðarskömm“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Mitsubishi Motors Europe kynnir nýjan 100% rafmagnaðan Eclipse Cross
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Gunnar svarar fyrir slaufunina á Begga – „Okkur fannst ekki stætt á þessu“