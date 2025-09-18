fbpx
Fimmtudagur 18.september 2025

Þórhallur fer af stað með Draumaliðsdeild Alþingis

Ragna Gestsdóttir
Fimmtudaginn 18. september 2025 13:30

Þórhallur Gunnarsson, stjórnendaráðgjafi og -þjálfari hjá Góð samskipti og fyrrverandi framkvæmdastjóri fjölmiðla Sýnar, fór af stað með Draumaliðsdeild Alþingis í gær.

Í færslu sinni lýsir Þórhallur deildinni svona: 

Í leiknum er keppt í þremur flokkum:

Flokkadeild

Formannadeild

Topp 10 þingmenn vikunnar

Í hverri viku fá stjórnmálaflokkar, flokksformenn og alþingismenn stig út frá fjölbreyttum og sanngjörnum mælikvörðum.

Stigin safnast saman og sigurvegarar verða krýndir við þinglok í vor.

Þórhallur birtir jafnframt niðurstöður vikunnar 10.–17. september

Stigagjöfin byggir m.a. á:

Þátttöku í umræðum og frumkvæði í þingstörfum

Sýnileika í samfélaginu og samtal við almenning

Persónulegum styrkleikum og leiðtogahæfni

Samstöðu og fagmennsku innan flokks

Ath:

Ekki er lagt mat á hægri eða vinstri stefnu – aðeins á vinnusemi, framkomu, samskiptahæfni og lausnamiðað viðhorf.

Allar tölur byggja á raunverulegum gögnum og metinni frammistöðu frá og með setningu Alþingis 10. september 2025.

Mynd: Facebook.

Í samtali við DV segir Þórhallur að hann muni birta stöðutöflu einu sinni í viku í öllum flokkum.

„Í grófum dráttum byggir leikurinn á því sem kemur fram í forsendunum en sett upp þar með einfaldari hætti. Ég safna gögnum víða, bæði frá Alþingi, fjölmiðlum og víðar.  Formenn flokka fá til dæmis aukastig því ofar sem flokkur þeirra er í samanlagðri stigagjöf flokkanna.  Velgengni allra þingmanna hjálpar því bæði flokki og formanni.“

Mynd: Facebook.
Mynd: Facebook.

Lykilatriðið er vinnusemi, ekki hvort pólitíkin sé „rétt“ eða „röng“

Segist Þórhallur ekki leggja mat á hvort pólitíkin sem stunduð er sé rétt eða röng.

„Lykilatriðið er vinnusemi (mætingar, þátttaka í þingfundum, þingnefndum), framkoma (hlusta á sjónarmið), að koma með lausnir (eflaust margir ósammála hvort lausnin sé góð) en það er þó viðleitni.  Að hlusta á sjónarmið og taka tillit til annara viðhorfa (þetta snýst fyrst og fremst um nálgun í samræðum, ekki að viðkomandi sé eins og lauf í vindi með skoðanir sínar.  

Svona er þetta í örstuttu máli, mannlegir eiginleikar eru helsti mælikvarðinn og hæfileikinn til að leiða fólk.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

