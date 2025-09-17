fbpx
Miðvikudagur 17.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Komst upp um stórt kókaínsmygl frá Frankfurt hingað til lands – Afhenti félaganum ferðatöskuna

Ágúst Borgþór Sverrisson
Miðvikudaginn 17. september 2025 21:30

Mynd úr safni.

Héraðssaksóknari hefur ákært tvo þrítuga menn, annan frá Lettlandi en hinn Spánverja, fyrir stórfellt fíkniefnabrot.

Lettinn er ákærður fyrir að hafa staðið að innflutningi á tæplega 3 kg af kókaíni með styrkleika sem jafngildir um 2,4 kg af hreinu efni. Slíkt magn af kókaíni inniheldur um 24 þúsund neysluskammta.

Efnin faldi maðurinn í ferðatösku sinni er hann kom með flugi frá Frankfurt til Keflavíkurflugvallar, þann 22. apríl á þessu ári.

Skömmu eftir komuna afhenti Lettinn spænskum félaga sínum töskuna. Sá er ákværður fyrir fyrir að taka á móti efnunum en fyrir afhendinguna hafði lögregla lagt hald á efnin og skipt þeim út fyrir gerviefni.

Aðalmeðferð í málinu var fyrir Héraðsdómi Reykjaness í dag, 17. september. Mennirnir verða dæmdir innan fjögurra vikna.

