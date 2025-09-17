fbpx
Miðvikudagur 17.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Birtir mynd af frægasta glugga Íslands – Bærinn vill láta taka uppstillinguna niður

Kristinn H. Guðnason
Miðvikudaginn 17. september 2025 18:30

Það bullsýður allt á Hólmavík vegna hins umdeilda glugga. Mynd/Wikipedia

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Leigjandi á Hólmavík birtir mynd af gluggauppstillingu sem hefur valdið miklu fjaðrafoki. Sveitarstjórinn sendi bréf á leigjendur og skipaði þeim að taka uppstillinguna niður.

Í gær var greint frá því í bb.is að sveitarstjórn Strandabyggðar hefði samþykkt að leigjandi í húsinu Hnyðju á Hólmavík skildi taka niður gluggauppstillingu í síðasta lagi á morgun, 18. september.

Skilaboð um þjóðarmorð á Gaza

Um er að ræða uppstillingu sem varðar ástandið á Gaza. Með skilaboð eins og „Gaza sveltur“, „End 77 years of oppression“ og „Food has become a weapon. Gaza´s children are starving.“

Á fundinum var rætt um málið og sagði Þorgeir Pálsson, sveitarstjóri, að þetta snerist um hvernig nýta mætti opinbera byggingu. Það er byggingu í eigu sveitarfélagsins. Biðja þyrfti um leyfi til að hengja upp auglýsingar á borð við þessar.

Matthías Sævar Lýðsson, oddviti minnihluta, sagði að setja þyrfti ramma um hvað mætti vera sjáanlegt í húsum. Hann væri ánægður með þann hug sem sýndur væri en hryggur yfir ástæðunum.

Bréf frá sveitarstjóra

„Frægasti gluggi dagsins – í Strandabyggð,“ segir leigjandi sem birtir mynd af glugganum á samfélagsmiðlum.

Einnig birtir hann bréf sem barst frá sveitarstjóranum vegna málsins. En þar segir meðal annars:

„Nú hefur ykkur áður verið bent á að, óháð hvaða skoðanir við sem persónur höfum á grimmilegum árásum Ísraelsmanna á Palestínu og þær hörmulegu afleiðingar sem þær hafa fyrir almenning á Gasa, þá gengur ekki að setja fram áróður í glugga Hnyðju, sem er bygging í eigu Strandabyggðar. Málið var rætt lauslega á sveitarstjórnarfundi í gær og ég bið þann sem stendur fyrir þessu að fjarlægja þessar upplýsingar og muni úr glugganum, hið fyrsta,“ segir í bréfi Þorgeirs.

Vilja skilgreiningu á áróðri

Greinir leigjandinn frá því að þrýst hafi verið á leigjendur um nokkurt skeið. Það er síðan í sumar. Fyrst hafi komið tilskipun um að taka niður fána Palestínu sem hafði verið í glugganum í nokkrar vikur í júní.

Þá greinir hann frá fyrirspurnum sem hann sendi á sveitarstjórn um málið. Meðal annars hvort að sveitarstjórn líti á upplýsingamiðlun um hryllilegt þjóðarmorð í Palestínu sé „áróður“ og hvort að fáni Palestínu sé það. Einnig hvaða önnur málefni sem tengist minnihlutahópum, mannréttindabrotum eða þjóðarmorði hafi verið skilgreind sem áróður og megi ekki vera úti í glugga í húsnæði í eigu sveitarfélagsins.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Rétt í þessu
Birtir mynd af frægasta glugga Íslands – Bærinn vill láta taka uppstillinguna niður
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Hægri öfgamenn bera ábyrgð á langflestum pólitískum morðum – Allar rannsóknir á einn veg
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Segja Rauðagerðismálið kalla á breytingar
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Með stútfullan farangur af fíkniefnum og sterum – Geymdi amfetamínbasa í tveimur vínflöskum
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Átta manns stefna Ísbúðinni okkar fyrir vangoldin laun – Málið sagt stefna í dómsátt
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Þættir um íslenskt grín fengu enga endurgreiðslu – Skýringar á því voru ófullnægjandi
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Sæþór segir að Sanna sé ekki vinsæl innan Sósíalistaflokksins – „Ekki hægt að hafa fulltrúa sem vinnur ekki með flokknum“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Ríkisendurskoðandi tilkynntur til lögreglu fyrir að árita reikninga án þess að vera löggiltur endurskoðandi

Mest lesið

Michael Keaton harðlega gagnrýndur fyrir ummæli hans um Charlie Kirk
Eva Margrét og Ómar nutu í botn á Ítalíu
Hitti Drake eftir að hún gaf honum brjóstahaldarann sinn: „Ég held ég segi ekki meira en það“
Hneyksluð yfir verðinu á Starbucks – Þetta borgaði hún fyrir tvo
Sjáðu hræðileg mistök Hákons gegn Aston Villa í kvöld – Var reiður út í sjálfan sig eftir mark Harvey Elliott

Nýlegt

Fékk neitun um ríkisborgararétt vegna 10 þúsund króna
Fékk símtal mánuði eftir einnar nætur gaman með konu – Hótaði þessu ef ekki ætti illa að fara
Bjargaði 15 hundum frá skítugu heimili hennar og eiginmannsins
Móðir brúðgumans hraunaði yfir gest fyrir ósæmilega hegðun í veislunni
Átta manns stefna Ísbúðinni okkar fyrir vangoldin laun – Málið sagt stefna í dómsátt
Gústi Gylfa hættir með Leikni eftir að hafa bjargað liðinu frá falli
Umboðsmaðurinn útilokar endurkomu til Chelsea
Hjartaknúsarinn Robert Redford þurfti að slá konurnar frá sér
Tekjur United aldrei meiri en á síðustu leiktíð – Áfram taprekstur en miklu minni en árið áður
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Opnar fyrstu einkasýninguna aðeins 16 ára
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Borgarfulltrúi Framsóknar segir að krafan um bílastæði sé eðlileg – „Reykjavík er ekki Kaupmannahöfn eða Osló“

Borgarfulltrúi Framsóknar segir að krafan um bílastæði sé eðlileg – „Reykjavík er ekki Kaupmannahöfn eða Osló“
Fréttir
Í gær
Uppnám í Hafnarfirði – Félagi eldri borgara úthýst um næstu áramót
Fréttir
Í gær
Sturlaðist í Veiðivötnum og framdi rán
Fréttir
Í gær

Fluttur á bráðamóttökuna eftir vinnuslys

Fluttur á bráðamóttökuna eftir vinnuslys
Fréttir
Í gær

Sanna las um það í fjölmiðlum að hún ætti að segja sig úr flokknum – „Ekki fengið tölvupóst, símtal né SMS“

Sanna las um það í fjölmiðlum að hún ætti að segja sig úr flokknum – „Ekki fengið tölvupóst, símtal né SMS“
Fréttir
Í gær
Flow kemur með hugleiðslu inn í fangelsin
Fréttir
Í gær

NTÍ skammar sveitarfélög fyrir að skipuleggja hús á hættusvæðum – Tjón á nýlegum byggingum aukist

NTÍ skammar sveitarfélög fyrir að skipuleggja hús á hættusvæðum – Tjón á nýlegum byggingum aukist
Fréttir
Í gær
„Meiri lífsgæði og betri heilsa – tækifærin leynast alls staðar“
Fréttir
Í gær
Fékk neitun um ríkisborgararétt vegna 10 þúsund króna
Fréttir
Í gær

Sviplegt fráfall – Söngvari At the Gates látinn aðeins 52 ára að aldri

Sviplegt fráfall – Söngvari At the Gates látinn aðeins 52 ára að aldri
Fréttir
Í gær

Segir engan áhuga vera á Ómari á vinnustað hans til áratuga

Segir engan áhuga vera á Ómari á vinnustað hans til áratuga
Fréttir
Í gær
UNiO er ný stafræn markaðsstofa
Fréttir
Í gær
Andri bendir á hatrið sem Charlie Kirk boðaði – „Hugnaðist til dæmis ekki að sitja í flugvél með svörtum flugmanni“
Fréttir
Í gær

Kynbundið ofbeldi grasserar í netheimum – „Síðan ertu einhvern veginn hvergi óhult“

Kynbundið ofbeldi grasserar í netheimum – „Síðan ertu einhvern veginn hvergi óhult“
Fréttir
Í gær
Fyrrverandi fallhlífarhermaður fyrir dóm vegna morða sem áttu sér stað fyrir rúmum 50 árum
Fréttir
Í gær
„Bleika slaufan hefur alltaf snert við mér“
Fréttir
Í gær
„Ég hata Facebook, Instagram og TikTok. Þetta truflar líf allra“
Fréttir
Í gær

Gauti telur að fíkniefni ættu að fást í sérverslunum – „Ekki að segja að það eigi að vera aðgengilegt í matvöruverslunum eins og Melabúðinni“

Gauti telur að fíkniefni ættu að fást í sérverslunum – „Ekki að segja að það eigi að vera aðgengilegt í matvöruverslunum eins og Melabúðinni“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Formaður Afstöðu vill náða Kourani strax – Ástæðan er einföld

Formaður Afstöðu vill náða Kourani strax – Ástæðan er einföld
Fréttir
Fyrir 2 dögum
MAST beitti bónda of mikilli hörku – Tók sig loksins á eftir langan tíma
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Furðar sig á því að geta fengið íslenskt vodka á lægra verði í Bandaríkjunum en í Fríhöfninni

Furðar sig á því að geta fengið íslenskt vodka á lægra verði í Bandaríkjunum en í Fríhöfninni
Fréttir
Fyrir 2 dögum
„Ég er með fullt af skoðunum sem stangast á við skoðanir þessa gaurs“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Conor McGregor hættir við forsetaframboð – Sá fram á rothögg
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Hryllingurinn við Skyggnisbraut fyrir dóm – Hamed ákærður fyrir manndrápstilraun

Hryllingurinn við Skyggnisbraut fyrir dóm – Hamed ákærður fyrir manndrápstilraun
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Vendingar í stóra skákborðsmálinu – Páli í Pólaris gert að greiða hálfa milljón í viðbót

Vendingar í stóra skákborðsmálinu – Páli í Pólaris gert að greiða hálfa milljón í viðbót
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Er þétta lélegasti svikapóstur undanfarinna missera? – „Þú ert undirorpinn ýmsum lagalegum málsmeðferðum“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Skagfirðingar óttast að tapa á sparnaðaráformum Ingu