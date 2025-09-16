fbpx
Þriðjudagur 16.september 2025

Fréttir

Sanna las um það í fjölmiðlum að hún ætti að segja sig úr flokknum – „Ekki fengið tölvupóst, símtal né SMS“

Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 16. september 2025 17:15

Sanna Magdalena Mörtudóttir

Lesa nánar

Framkvæmdastjórn Sósíalistaflokksins sendi fréttastofu RÚV ályktun þar sem Sanna Magdalena Mörtudóttir, oddviti flokksins í borgarstjórn og forseti borgarstjórnar, er hvött til að segja sig úr flokknum.

„Ályktunin er viðbragð við orðum Sönnu Magdalenu í viðtali við fréttastofu í gær, þar sem hún opnaði á framboð fyrir aðra flokka en Sósíalistaflokkinn,“ segir í frétt RÚV um málið.

Formaður framkvæmdstjórnar flokksins, eftir hallarbyltingu í flokknum í vor, er Sæþór Benjamín Randalsson, Hann segir að Sanna hafi grafið undan lýðræðislegri niðurstöðu flokksmanna í nokkurn tíma en nú sé mælirinn fullur.

Í yfirlýsingunni lýsir framkvæmdstjórnin furðu sinni á þeim ummælum Sönnu að ný stjórn flokksins hafi ekki staðið heilshugar að baki borgarstjórnarflokknum.

Umræður eru um málið í Facebook-hópi tengdum Sósíalistum, Rauða þræðinum. Þar kemur fram að Sönnu hefur ekki verið birt þessi áskorun framkvæmdastjórnarinnar. Hún segir í ummælum undir færslu þar sem frétt RÚV um málið er deilt:

„Ég hef allavegana ekki fengið tölvupóst, símtal, né sms með þessari áskorun framkvæmdastjórnar.“

