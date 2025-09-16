Flow kemur með hugleiðslu inn í fangelsin

Fangar í fangelsinu á Hólmsheiði fengu í dag að prófa nýstárlega hugleiðsluaðferð þegar spennandi samstarf á milli Afstöðu réttindafélags, Fangelsismálastofnunar og Flow hófst. Með sýndarveruleikagleraugunum og appi frá Flow geta fangar og starfsfólk fangelsisins fundið hugleiðsluæfingar sem nýtast vel til að róa taugarnar og stuðla að slökun þegar líðan er erfið en tæknin býður upp á sveigjanlega og aðgengilega leið til hugleiðslu og slökunar í krefjandi aðstæðum á borð við fangelsi. Fangar sögðu búnaðinn æðislegan og að þeir færu alveg í annan heim.
Sýndarveruleikagleraugun verða í notkun til reynslu næstu vikur á Hólmsheiði og í kjölfarið skoðað hvort ekki verði hægt að útvíkka verkefnið til annarra fangelsa landsins. Guðmundur Ingi Þóroddsson, formaður Afstöðu, segir verkefnið eitt það skemmtilegasta sem hann hefur komið með inn í fangelsin og telur að tæknin muni verða bylting hjá bæði föngum og starfsfólki. Þórir Guðlaugsson, varðstjóri á Hólmsheiði, prófaði í dag tæknina ásamt fáeinum föngum og lýstu allir yfir mikilli ánægju með bæði tæknina og hugleiðsluna.
Það var Tristan Gribbin frá Flow sem kynnti tæknina á Hólmsheiði í dag ásamt Guðmundi Inga, Auði Guðmundsdóttur, deildarstjóra og Önnu Kristínu Newton frá Fangelsismálastofnun. Til að byrja með verður boðið upp á fimm sýndarveruleikagleraugu sem Afstaða og Fangelsismálastofnun keyptu, en vonast er til að hægt verði að fjölga þeim þannig að þau nýtist sem flestum. Samstarfið er liður í því að stuðla að betri andlegri heilsu og vellíðan í fangelsum og nýta nýjustu tækni í þágu þess.