Borgarfulltrúi Framsóknar segir að krafan um bílastæði sé eðlileg – „Reykjavík er ekki Kaupmannahöfn eða Osló“

Aðalsteinn Haukur Sverrisson er borgarfulltrúi Framsóknarflokksins í Reykjavík og situr í umhverfis- og skipulagsráði. Aðalsteinn gagnrýnir, í pistli á Vísir.is, þá stefnu að byggja íbúðir án þess að gera ráð fyrir bílastæðum, í því skyni að auka notkun almenningssamgangna.
Aðalsteinn bendir á að byggðin er mjög dreifð í borginni og almenningssamgöngur óraunhæfur kostur fyrir meirihluta íbúa, enn sem komið er.
„Á undanförnum árum hafa nýjar íbúðir verið byggðar án þess að gera ráð fyrir bílastæðum, það hljómar kannski spennandi á blaði fyrir suma að reyna að gera Reykjavík að Kaupmannahöfn norður atlantshafsins með því að þétta borgina margfalt og neyða íbúa til að taka strætó en fyrir meðal fjölskyldur er þetta mikil áskorun. Við búum í borg þar sem almenningssamgöngur eru einfaldlega ekki komnar á þann stað að fólk geti treyst á þær í daglegu lífi. Við vitum mörg hversu lengi getur tekið að komast milli staða með strætó, vegna umferðar vanda, hversu sjaldan hann gengur á kvöldin og helgar og hvað þá ef veður eru válynd. Strætó er því miður ekki raunhæfur valkostur fyrir stóran hluta borgarbúa eins og staðan er núna.“
Aðalsteinn telur að draumurinn um Reykjavík sem aðra Kaupmannahöfn eða Osló sé óraunhæfur enda séu þessar borgir tíu sinnum þéttbyggðari en Reykjavík.
„Við erum borg með 140 þúsund íbúa í landi sem spannar þúsundir ferkílómetra og með tíu sinnum minni þéttleika sem gerir það að verkum að almenningssamgöngur geta aldrei orðið sambærilegar eins og í fyrr nefndu borgunum. Það er engin raunverulegur valkostur fyrir langflesta borgarbúa annað en að nota bíla. Því er ekki sanngjarnt að bera okkur saman við stórborgir á meginlandinu sem hafa haft áratugi til að byggja upp öflugar járnbrautir, neðanjarðarlestir og skilvirk almenningssamgöngukerfi.“
Aðalsteinn segir að hugsa þurfi þessi mál út frá þörfum íbúanna: „Fjölskyldur með ung börn þurfa að komast í leikskóla, skóla og íþróttir. Eldri borgarar þurfa að geta farið til læknis eða í búð án þess að þurfa að ganga langar vegalengdir í hálku og kulda. Fatlaðir þurfa einfaldlega að hafa tryggt aðgengi að sínum heimilum og þjónustu. Bílastæði er ekki munaður fyrir þessa hópa, þau eru lífsnauðsyn.“
Hann segir að krafan um eitt búlastæði að lágmarki fyrir hverja nýja íbúð sé skynsamleg. Hann segir:
„Við getum öll sammælst um að stuðla að umhverfisvænni ferðavenjum til lengri tíma, en í dag erum við einfaldlega ekki komin á þann stað að bíllinn sé valkostur sem hægt er að sleppa.“
Mikilvægt sé að styrkja almenningssamgöngur og gera þær að raunhæfum kosti fyrir fleiri. Hins vegar þurfi að sýna raunsæi. Krafan um eitt bílastæði á íbúð sé „einföld, sanngjörn og mannleg krafa sem tekur mið af raunveruleikanum sem við lifum í.“
Pistilinn má lesa hér.