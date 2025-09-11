fbpx
Fimmtudagur 11.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Lögreglan á Suðurnesjum fór ekki að lögum í máli bandarískrar konu

Jakob Snævar Ólafsson
Fimmtudaginn 11. september 2025 17:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Kærunefnd útlendingamála hefur fellt úr gildi ákvörðun lögreglustjórans á Suðurnesjum um að vísa bandarískri konu úr landi á landamærunum í Leifsstöð, með endurkomubanni í tvö ár. Var við upphaf málsins ekki farið að ákvæðum laga um að kynna bæri konunni um rétt hennar.

Lögreglan hafði afskipti af konunni, sem er ekki með dvalarleyfi á Íslandi, við landamæraeftirlit á ytri landamærum á Keflavíkurflugvelli 14. maí 2025. Samkvæmt stimplum í vegabréfi konunnar hafði hún dvalið lengur en henni er heimilt á landinu og Schengen-svæðinu. Með ákvörðun lögreglustjórans á Suðurnesjum var konunni brottvísað og gert að sæta endurkomubanni til tveggja ára á grundvelli laga um landamæri og laga um útlendinga.

Ákvörðunin var birt konunni samdægurs en hún kærði hana til nefndarinnar fjórum dögum síðar.

Ekki leiðbeint strax

Í niðurstöðu kærunefndar útlendingamála er minnt á að samkvæmt lögum um útlendinga skuli, í máli er varði frávísun, brottvísun eða afturköllun leyfis, útlendingi þegar í upphafi máls leiðbeint um réttindi sín og meðferð málsins á tungumáli sem ætla má með sanngirni að viðkomandi geti skilið. Útlendingi skuli meðal annars leiðbeint um rétt sinn til að leita aðstoðar lögmanns eða annars fulltrúa á eigin kostnað við meðferð máls.

Nefndin segir að í frumskýrslu lögreglu komi ekki fram hvort konunni hafi verið leiðbeint um rétt sinn til að leita aðstoðar lögmanns í upphafi máls heldur komi fram að við upphaf birtingar ákvörðunarinnar hafi henni verið leiðbeint um þetta. Í bréfi lögreglu til kærunefndarinnar komi hins vegar fram að konunni hafi ekki verið kynntur réttur sinn til að leita aðstoðar lögmanns eða annars fulltrúa á eigin kostnað, við meðferð málsins, við upphaf máls.

Nefndin segir þessa leiðbeiningarskyldu íslenskra stjórnvalda gagnvart útlendingi fortakslausa og að frumkvæðið eigi að koma frá stjórnvöldum. Þar sem konunni hafi upphaflega ekki verið leiðbeint um réttindi sín kunni sá annmarki að hafa haft áhrif á niðurstöðu málsins. Ákvörðun um brottvísun konunnar verði því óhjákvæmilega að fella úr gildi.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 29 mínútum
Lögreglan á Suðurnesjum fór ekki að lögum í máli bandarískrar konu
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Gífurleg heift á bæjarstjórnarfundi í Kópavogi – „Ásakanir minnihlutans á hendur starfsmönnum um vísvitandi útúrsnúning eru ómaklegar og óásættanlegar“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Lýður kærir synjun á niðurrifi Hvítabandsins
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Morðið á Charlie Kirk: Skotvopnið fundið og leitað að ungum byssumanni
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Norðurlandamót unglinga í kraftlyftingum haldið hér á landi um helgina
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Kemur Quang Le til varnar – Útskúfun úr samfélaginu að hafa ekki aðgang að bankareikningi
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Segja það geta verið lífshættulegt að hafa Konukot í Ármúla 34
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Reykjavíkurborg fær ekki að áfrýja máli til Hæstaréttar – Kona sem datt í sundlaug vann

Mest lesið

Kara lifði af martröð á götunni: „Ég hugsaði: Hann er að fara að drepa mig“
Þekkt leyniskytta telur að skotárásin á Charlie Kirk hafi verið vel skipulögð
Þórunn Antonía sýnir olíuborna kviðvöðvana
Fékk áfall þegar hún sá myndbandið í tölvu kærastans – „Þessi hræðilegi maður eyðilagði allt“
Charlie Kirk er látinn eftir skotárás

Nýlegt

Ætlar að herða tökin í útlendingamálum
Fyrrverandi bryti bresku konungsfjölskyldunnar sviptir hulunni af fjölskyldudeilum og af hverju Harry á ekki afturkvæmt
Móðir stúlku sem dæmd var í lífstíðarfangelsi í Dubai grátbiður um hjálp – „Mjög heimskuleg mistök“
Árni neitar að greiða fyrir stæði á ferðamannastöðum og svona fer hann að því – „Vissulega á „gráu svæði“ lagalega séð”
Vasahringing lykilsönnunargögn í óhugnanlegu morðmáli
Hafnar því að hafa brotið kynferðislega gegn barni
Kemur Quang Le til varnar – Útskúfun úr samfélaginu að hafa ekki aðgang að bankareikningi
Innbrot í Hafnarfirði í nótt en slá á létta strengi – Var þetta sálfræðihernaður?
Segja það geta verið lífshættulegt að hafa Konukot í Ármúla 34
Besti vinur Diogo Jota svarar fyrir ljóta umfjöllun – Látið líta út eins og ekkja Jota og hann væru í nánu sambandi
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Þrjár verslanir opna í nýrri verslunarmiðstöð í Reykjanesbæ
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum

Þekkt leyniskytta telur að skotárásin á Charlie Kirk hafi verið vel skipulögð

Þekkt leyniskytta telur að skotárásin á Charlie Kirk hafi verið vel skipulögð
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Rekinn úr starfi vegna ummæla um Charlie Kirk í beinni útsendingu
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Var að hita upp afganga þegar hann fékk símtal um stóra vinninginn
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Grískum fíkniefnasala vísað úr landi – Búinn að lifa á bótum síðan 2021

Grískum fíkniefnasala vísað úr landi – Búinn að lifa á bótum síðan 2021
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Charlie Kirk er látinn eftir skotárás

Charlie Kirk er látinn eftir skotárás
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Gagnrýnir Ingu Sæland fyrir að vilja stytta rétt til atvinnuleysisbót um eitt ár – „Hún hefur steingleymt sínum minnsta bróður“
Fréttir
Í gær

Áhrifamaður í Bandaríkjunum segir hugsanlegt markmið Trump að hernema Ísland

Áhrifamaður í Bandaríkjunum segir hugsanlegt markmið Trump að hernema Ísland
Fréttir
Í gær
Vægi Bandaríkjanna hefur minnkað í breyttum heimi og stórveldin eru þrjú
Fréttir
Í gær
Egill furðar sig á þessu í Leifsstöð – „Engin smá fjárfesting“
Fréttir
Í gær

Sérkennileg skilaboð frá Trump vegna drónaflugs Rússa inn í Pólland

Sérkennileg skilaboð frá Trump vegna drónaflugs Rússa inn í Pólland
Fréttir
Í gær

Hafði betur eftir að hafa dælt röngu eldsneyti á bílinn

Hafði betur eftir að hafa dælt röngu eldsneyti á bílinn
Fréttir
Í gær
Faðir Oscars ákærður
Fréttir
Í gær
Spánverjar hóta að draga sig úr Eurovision vegna Ísrael – Eitt af „stóru fimm“
Fréttir
Í gær

Grænkerar verulega ósáttir við RÚV – „Ömurlega ófagmannlega unninn þáttur“

Grænkerar verulega ósáttir við RÚV – „Ömurlega ófagmannlega unninn þáttur“
Fréttir
Í gær
Íbúar logandi hræddir eftir að barnaníðingur flutti í bæinn – „Til skammar“
Fréttir
Í gær
Allt á suðupunkti eftir atburði næturinnar: „Staðan er alvarleg“
Fréttir
Í gær
Ung Akureyrarmær í vanda – Ferðin til Alicante endaði hörmulega
Fréttir
Í gær

„Sérsveitarmaðurinn“ handtekinn fyrir að sprauta vatni á þrjár konur

„Sérsveitarmaðurinn“ handtekinn fyrir að sprauta vatni á þrjár konur
Fréttir
Í gær

Árni neitar að greiða fyrir stæði á ferðamannastöðum og svona fer hann að því – „Vissulega á „gráu svæði“ lagalega séð”

Árni neitar að greiða fyrir stæði á ferðamannastöðum og svona fer hann að því – „Vissulega á „gráu svæði“ lagalega séð”
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Kristrún stefnir að því að Halla megi ráða sér aðstoðarmann eins og ráðherrar fá – Ókeypis háskólanám verður bara fyrir fólk innan EES
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Einn af hápunktum í íslenskum markaðsheimi

Einn af hápunktum í íslenskum markaðsheimi
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Réðst á dyravörð á Akureyri
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Guðmundur Ingi: „Ekki svo að útlendingar fremji hlutfallslega fleiri alvarleg brot“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Halla óvenju hvöss í þingsetningarræðunni

Halla óvenju hvöss í þingsetningarræðunni
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Flugstjóri telur skjöl varpa nýju ljósi á eitt mannskæðasta flugslys Íslandssögunnar – „Ótrúleg tilviljun“

Flugstjóri telur skjöl varpa nýju ljósi á eitt mannskæðasta flugslys Íslandssögunnar – „Ótrúleg tilviljun“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Segir Jóhann Pál ekki gæta hagsmuna íslenskunnar – „Tungumál kosta“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ísraelsmenn sprengja í Katar – Árásin harðlega fordæmd