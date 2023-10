Rússar ætla að kveðja 130.000 menn á herskyldualdri í herinn í október og fram að áramótum. Þetta kemur fram í tilskipun sem Vladímír Pútín, forseti, skrifaði undir á föstudaginn.

Bandaríska hugveitan Institute for the Study of War skýrir frá þessu í stöðuuppfærslu um gang stríðsins í Úkraínu.

Segir hugveitan að herkvaðningin muni einnig ná til manna sem búa á herteknu svæðunum í Úkraínu.

Í vor voru 147.000 menn kvaddir til herþjónustu samkvæmt tölum frá rússneskum yfirvöldum.

Vladimir Tsimlyansky, næstráðandi í herkvaðningardeild hersins, segir að mennirnir verði ekki sendir til Úkraínu og að þjónustutími þeirra verði 12 mánuðir.