Segja lögregluna reyna að hafa áhrif á dómstóla – „Fátt er hættulegra samfélaginu en fullkomlega vanhæf lögregla“

Hæstaréttarlögmennirnir, Sveinn Andri Sveinsson og Vilhjálmur H. Vilhjálmsson saka embætti ríkislögreglustjóra um að reyna að hafa áhrif á niðurstöðu hryðjuverkamálsins svokallaða sem er til meðferðar hjá dómstólum. Báðir vísa þeir til viðtals Mbl.is í gær við Karl Steinar Valsson, yf­ir­lög­regluþjón alþjóðasviðs rík­is­lög­reglu­stjóra, þar sem rætt er um hættustig hryðjuverka hérlendis en það var hækkað í kjölfar afléttingar gæsluvarðhalds yfir sakborningunum í áðurnefndu máli, þeim Sindra Snæ Birg­is­syni og Ísi­dór Nathans­syni. Sagði Karl Steinar í viðtalinu að vel kæmi til greina að lækka hættustigið að nýju ef Sindri og Ísidór yrðu sakfelldir.

„Það gæti al­veg verið, eins og ég segi þá er þetta al­veg lif­andi plagg,“ sagði Karl Steinar.

Þessar vangaveltur Karls Steinars hafa farið öfugt ofan í lögmennina. Sveinn Andri, sem er lögmaður Sindra Snæs, sendi frá sér yfirlýsingu þar sem hann fer hörðum orðum um rannsókn lögreglunnar og segir viðtalið vera „ósvífna tilraun til þess að hafa áhrif á dómara þann sem hefur hryðjuverkamálið til meðferðar“ . Segir hann greinilega hafi „gripið um sig örvænting á lokastigi“ hjá laganna vörðum og að það skipta starfsmenn embættisins meira máli að halda andliti og sleppa við að gleypa eigin stóryrði frekar en að tveir ungir menn séu dæmdir saklausir í fangelsi.

Bendir Sveinn Andri á að Sindri Snær og Ísidór hafa ekki verið ákærðir fyrir neitt sem lýst var í frægum blaðamannafundi lögreglu þar sem fullyrt var að hryðjuverk hefði líklega verið stöðvað.

„Fátt er hættulegra samfélaginu en fullkomlega vanhæf lögregla. Brýnasta verkefnið í dag er að endurskoða frá grunni starfsemi Ríkislögreglustjóra þannig að samfélag okkar verði öruggara en það er í dag,“ skrifar Sveinn Andri.

Vilhjálmur er á sömu slóðum í aðsendri grein sinni á Vísi nú fyrir stundu. Segir hann orð Karls Steinars verði ekki skilin með öðrum hætti en að hættustig vegna hryðjuverka verði ekki lækkað ef Sindri Snær og Ísidór verða sýknaðir.

„Hér um að ræða skýr skilaboð frá ríkislögreglustjóra til héraðsdóms þar sem framkvæmdavaldið freistar þess að hafa áhrif á niðurstöðu í dómsmáli sem er til meðferðar hjá dómstólum. Justice must not only be done, but must also be seen to be done, sagði lord Gordon Hewart, enskur dómari, árið 1924. Því miður virðist ríkislögreglustjóri ekki hafa náð að tileinka sér þessa einföldu staðreynd 100 árum síðar,“ skrifar Vilhjálmur.