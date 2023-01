Sauð upp úr í verslun á Suðurnesjum – Skráma á bíl leiddi til líkamsárásar

Á föstudaginn var maður sakfelldur í Héraðsdómi Reykjaness fyrir líkamsárás sem átti sér stað inni í verslun á Reykjanesbæ þriðjudaginn 12. október árið 2021. Aðdragandinn að slysinu voru deilur um skemmdir á bíl afgreiðslukonu í versluninni.

Afgreiðslukonan hafði átt í orðaskiptum við konu úti á bílaplani vegna rispu á bíl afgreiðslukonunnar. Hún segist hafa spurt konu, ökumann nálægs bíls, hvort hún hefði bakkað á bílinn sinn. Konan neitaði því. Tók afreiðslukonan þá mynd af bílnúmeri konunnar og sagði henni að hún myndi skoða gögn úr eftlirlitsmyndavélum til að kanna hver hefði valdið tjóni á bíl hennar.

Nokkru síðar kom karlmaður inn í verslunina, þar sem afgreiðslukonan var við störf, með miklum látum og ógnandi tilburðum. Tók hún upp síma sinn og hóf upptöku á samskiptum við hann. Maðurinn sagði: „Why are you saying that my girlfriend hit your car?“ Var maðurinn sagður hafa slegið símann úr höndum konunnar þannig að hann féll í gólfið, gripið um háls hennar og ýtt henni kröftuglega þannig að hún féll í gólfið. Hlaut hún af þessu 3 cm sár á hné auk eymsla á höfði og hálsi.

Maðurinn neitaði sök í málinu og lýsti tilburðum sínum sem mun mildari en lýst er í ákæru. Hins vegar stangaðist framburður hans bæði á við gögn úr síma konunnar og úr eftirlitsmyndavélum, auk þess sem hann stríddi gegn framburði vitnis, en annar starfsmaður verslunarinnar sá það sem fram fór, auk þess að stöðva átökin og hringja á lögreglu.

Maðurinn var sakfelldur og dæmdur í 30 daga skilorðsbundið fangelsi. Hann var jafnframt dæmdur til að greiða konunni 100.000 krónur í miskabætur og rúmlega 300 þúsund krónur í málskostnað.

Sjá dóm héraðsdóms