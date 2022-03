Svona er staðan á aðallestarstöðinni í Varsjá á morgnana – Úkraínsk börn sofandi á gólfinu

Í færslu á Twitter, þar sem Gotic birti myndbandið, segir hún að leyfi hafi fengist til að fara inn á eina hæð lestarstöðvarinnar.

„Svona lítur þetta út klukkan 9 á aðallestarstöðinni í Varsjá. Pólland hýsir nú rúmlega tvær milljónir flóttamanna,“ skrifaði hún og sagði að börnin á upptökunni séu úkraínsk.

Ukrainian children sleeping on the Central Station floor. We have just been granted permission to get into one of the top floor wings. This is what 9am looks like on #Warsaw Central. Poland is now hosting over two million refugees. | @N1info @N1infoZG @N1infoBG @N1infoSA #Ukraine pic.twitter.com/ChO0Hsbajk

— Ika Ferrer Gotić (@IkaFerrerGotic) March 22, 2022