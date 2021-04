Íslendingar taka afstöðu í stóra pizzustríðinu – „Hlýtur að vera heimskasta markmið sem til er“

Þórarinn Ævarsson, stofnandi og framkvæmdastjóri pitsastaðarins Spaðans vakti heldur betur athygli í þættinum Dagsmál á Morgunblaðinu í gær, en þar ræddi hann um pitsustríð sem mun ríkja í landinu og sagði það markmið sitt og Spaðans að keyra samkeppnisaðilann Dominos í þrot á næstu árum.

Þórarinn var um árabil framkvæmdastjóri Dominos á Íslandi og meðal annars maðurinn sem kom Megavikunni af stað hér á landi. Hann telur þó að Dominos hafi undanfarin ár farið út af sporinu hvað varði vörur og verðlagningu og því hafi hann falast eftir því að kaupa fyrirtækið þegar það var til sölu hér á landi í fyrra.

„Þar ætlaði ég að breyta til og laga. Í staðinn fyrir að taka 5 ár í að koma Dominos á hausinn, sem ég ætla að gera, þá hleyp ég bara inn og gleypi þá og breyti markaðnum varanlega.“

Þessi ummæli hafa vakið mikla athygli og að sjálfsögðu þurftu Íslendingar að tjá sig um þetta heita umræðuefni.

Fyrst voru það Ali Baba og Mandí. Nú er það Dominos og Spaðinn. It's like shawarmageddon all over again!

Mér finnst svo ótrúlega óflatterandi þegar fyrirtæki og fólk rífast í fjölmiðlum. Dæmi: Dominos vs Spaðinn, Róbert Wessman vs Halldór og HAnnes Holmstein vs allir.

Leave me out of it

— María Einarsdóttir (@majae) April 22, 2021