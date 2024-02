Bianca Censori buxnalaus vekur athygli – Svona klæðir hún sig í kringum börn Kanye West

Ástralski arkitektinn Bianca Censori, sem er hvað þekktust fyrir að vera eiginkona Kanye West, heldur áfram að vekja athygli fyrir klæðaval sitt.

Í þetta sinn var það buxnaleysi sem vakti athygli, en hún mætti ásamt Kanye á tískusýningu á Ítalíu.

Bianca, 29 ára, og Kanye, 46 ára, voru klædd bæði í svart en á meðan rapparinn var í svörtum buxum, jakka, í skóm og með hanska, var eiginkona hans aðeins í einhvers konar svartri samfellu sem skildi eftir lítið fyrir ímyndunaraflið.

Bianca frumsýndi einnig nýja klippingu, hún er komin með hár aðeins fyrir neðan eyrun og topp.

Arkitektinn er þó ekki alltaf svona klædd, þó það sé orðinn eins konar staðalbúnaður hennar að vera í gegnsæjum sokkabuxum og litlum topp. En á dögunum fór hún á skyndibitastað með North West, tíu ára dóttur Kanye West, og var í svörtum jakka yfir venjulega klæðnaðinn.

— Just a stan of many things (@QuasimodoZegler) February 26, 2024

North West and Bianca Censori in Paris pic.twitter.com/Zm0gtALRMa

Bianca Censori covers up in oversized jacket for fast food date with stepdaughter North West https://t.co/OMLPogPO5P pic.twitter.com/t29hsBDgeE

— Page Six (@PageSix) February 27, 2024