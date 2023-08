OnlyFans-stjarnan Arna Bára vekur athygli í Argentínu – Fækkaði fötum í fjárhagsvandræðum en dansar nú fyrir milljónir

Arna Bára Karlsdóttir er OnlyFans-stjarna og fyrirsæta og er meðal þátttakenda í stærstu raunveruleikaþáttum Argentínu, Bailando. Um er að ræða þátt í anda So You Think You Can Dance þar sem keppendur þurfa að æfa dans í minnst þrjá tíma á dag. Arna sagði við DV í sumar að hún yrði mætt til Argentínu þann 1. ágúst en henni og eiginmanni hennar hafi boðist að taka þátt eftir að þau hittu umboðsmann á ferðalagi til landsins.

Arna er fyrsti útlendingurinn til að taka þátt í keppninni en hún sagðist ekki hafa þurft að hugsa sig um tvisvar þegar boðið kom. Argentínski miðillinn ViaPais fjallar nú um Örnu og mann hennar, Ian Hachmann, en þau mættu fyrr í vikunni í þáttinn El Debate. Þar sagðist Arna vera virkilega þáttlát fyrir þetta tækifæri, þó svo að hún tali litla spænsku og þurfi mikið að reiða sig á dansþjálfara sinn fyrir þýðingar.

Rakið er að örlögin hafi leitt Örnu og Ian saman. Þau hafi rekist á hvort annað á skemmtistað í Mexíkó þar sem Arna var í fríi með vinum. Argentínski miðillinn rekur að Arna hafi byrjað á OnlyFans þar sem hún var í fjárhagserfiðleikum. Kunningi hennar hafi stungið upp á OnlyFans og hún hafi látið til leiðast. Eftir að hún og Ian hafi tekið saman hafi hann síðar farið að gera myndbönd með henni. Ian segir að Arna hafi kennt honum margt.

„Með henni hef ég lært mikið, hún hefur víkkað sjóndeildarhring minn,“ sagði Ian sem sagði hann og Örnu gera saman myndbönd, þar á meðal myndbandaröð þar sem hann leikur sálfræðing og hún leikur sjúkling. Þau hafi líka framleitt efni þar sem þau fara í trekanta.

Aðspurð um hvernig þau takast á við afbrýðisemi sagði Arna hlæjandi að hún væri ekki afbrýðisöm manneskja, hún væri frekar gjörn á að vernda fólkið sitt. Ian tók fram að hann hefði enga ástæðu til að vera afbrýðisamur þar sem fullkomið traust ríki þeirra á milli. Þau séu ekki í opnu sambandi en sökum vinnu sinnar komi það fyrir að fleirum sé boðið inn í sambandið en þá séu það bara aðrar konur.

Hjónin búa nú á Alicante á Spáni en á meðan þau taka upp þættina dvelja þau í Argentínu en börn þeirra munu vera áfram í Evrópu til að vera nærri barnsföður Örnu, en Ian bætti ánægður við að með Örnu, þar sem hún eigi börn, hafi hann eignast fjölskyldu.