Nýr framhjáhaldsskandall skekur Hollywood – Sagður hafa haldið framhjá með 25 ára umhverfissinna

Nýr framhjáhaldsskandall skekur Hollywood. Fjölmiðlar vestanhafs greina frá meintu framhjáhaldi ballettdansarans Benjamin Millepied, sem er giftur leikkonunni Natalie Portman.

Millepied er sagður hafa haldið framhjá með 25 ára umhverfissinna og að hjónabandið sé nú á hálum ís.

Natalie er 41 árs og Benjamin er 45 ára. Þau kynntust árið 2009 við gerð kvikmyndarinnar Black Swan, Millepied var danshöfundur myndarinnar. Þau giftust árið 2012 og eiga saman tvö börn, Aleph, 11 ára, og Amaliu, 6 ára.

Undanfarna mánuði hafa verið sögusagnir á kreiki um að hjónin væru að glíma við erfiðleika en allt fór í háaloft á föstudaginn þegar franska tímaritið Voici birti umfjöllun um meint framhjáhald dansarans.

Virtust hamingjusöm þremur dögum áður

Voici greindi frá því að Millepied hafi haldið framhjá Portman með unga umhverfissinnanum Camille Étienne. Tímaritið birti myndir af þeim sem voru teknar 24. maí í Frakklandi. Page Six birti einnig myndirnar.

Aðeins fimm dögum síðar, þann 29. maí, var hann myndaður kyssa eiginkonu sína og virtust þau hamingjusöm á Cannes-kvikmyndahátíðinni. Það var þremur dögum áður en franski fjölmiðillinn kom upp um framhjáhaldið.

„Þau eru ekki skilin og eru að reyna að láta hjónabandið ganga. Ben er að gera allt sem hann getur til að fá Natalie til að fyrirgefa sér. Hann elskar hana og fjölskyldu þeirra,“ segir heimildarmaður Page Six.

Étienne er góð vinkona sænsku baráttukonunnar Gretu Thunberg. Hún hefur gert nokkrar stuttmyndir um umhverfið og skrifaði bókina For an Ecological Uprising: Overcoming oUr Collective Powerlessness.