Svakaleg stikla úr „The Kardashians“ – Kourtney og Travis reyna við barneignir

Það var að koma svakaleg stikla úr nýju raunveruleikaþáttum Kardashian fjölskyldunnar.

Fjölskyldan var með raunveruleikaþættina „Keeping Up With The Kardashians“ á sjónvarpsstöðinni E! í fjórtán ár, en síðasta þáttaröðin kom út í fyrra og færðu stjörnurnar sig yfir á streymisveituna Hulu. Þættirnir munu einfaldlega heita „The Kardashians“ og fyrsti þáttur fer í loftið 14. apríl næstkomandi.

Stiklan er rúmlega tvær mínútur á lengd og fáum við smá sýnishorn úr því sem koma skal í þessari þáttaröð. Kourtney Kardashian og Travis Barker reyna við barneignir og sýna frá læknisheimsóknum, Kim segir frá sambandi sínu og Pete, það verður sýnt frá erfiðleikunum í kringum framhjáhaldsskandal Tristan Thompson, barnsföður Khloé Kardashian, og margt meira. Horfðu á stikluna hér að neðan.