Árný Fjóla Ásmundsdóttir og Daði Freyr Pétursson eru nú orðin tveggja barna foreldrar. Daði greinir frá þessum gleðitíðindum á Twitter.

Um sannkallað Eurovision-barn er að ræða en Árný og Daði heilluðu Evrópu upp úr skónum á Eurovisionkeppninni í maí og Árný geislaði á sviðinu í Hollandi með litlu óléttubumbuna

Fókus óskar fjölskyldunni til hamingju með fjölgunina.

I’m a father of two now

— Daði Freyr 🥑 (@dadimakesmusic) September 18, 2021