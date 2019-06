Instagram-stjörnur gagnrýndar: Fáklæddar á myndum í Chernobyl

Svo virðist sem þættirnir Chernobyl, sem segja frá kjarnorkuslysinu hræðilega árið 1986, hafi orðið til þess að fleiri ferðamenn eru farnir að sýna svæðinu áhuga.

Að undanförnu hafa þó birst myndir af svokölluðum áhrifavöldum á Instagram sem birt hafa djarfar myndir af sér í Chernobyl eða hinum yfirgefna draugabæ, Pripyat, í nágrenni kjarnorkuversins.

Harmleikurinn í Chernobyl var ólýsanlegur. Fyrir utan þá fjölmörgu sem létust þurftu allir 50 þúsund íbúar Pripyat að flýja heimili sín vegna geislavirkni.

Enn þann í dag eru áhrif slyssins að koma í ljós. Eins og bent er á í umfjöllun Mirror hefur tíðni skjaldkirtilskrabbameins aukist mjög á undanförnum áratugum í nágrenni Chernobyl.

Erlendir fjölmiðlar hafa fjallað nokkuð um þessar myndir sem birst hafa á Instagram og þá gagnrýni sem þær hafa fengið á sig á samfélagsmiðlum. Hefur gagnrýnin einkum beinst að því að þessir áhrifavaldar birti djarfar og tilgerðarlegar myndir af sér til þess eins að afla sér vinsælda.

Craig Mazin, handritshöfundur Chernobyl-þáttanna, er einn þeirra sem hefur gagnrýnt þetta. „Ef þú heimsækir svæðið, mundu þá þann mikla harmleik sem átti sér stað þarna. Sýndu svæðinu og öllum þeim sem þjáðust virðingu,“ sagði hann á Twitter.

It’s wonderful that #ChernobylHBO has inspired a wave of tourism to the Zone of Exclusion. But yes, I’ve seen the photos going around.

If you visit, please remember that a terrible tragedy occurred there. Comport yourselves with respect for all who suffered and sacrificed.

