Eurovision-leki afhjúpar sviðið: „Þetta er óásættanlegt“

Búið er að leka myndbandi úr herbúðum Eurovision þar sem uppsetning sviðsins sést. Um er að ræða æfingu með staðgengli söngkonunnar Tamta frá Kýpur sem flytur lagið Replay í Eurovision-keppninni í maí.

Ef marka má athugasemdir við myndbandið eru Eurovision-aðdáendur ekki ánægðir með sviðið og finnst það alltof lítið.

„Þessi höll er of lítil. Of lítil fyrir Eurovision og sviðið lítur út eins og sviðið í X Factor,“ skrifar React Too. Notandinn Eurovision Star er sammála.