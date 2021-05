Diljá sækist eftir 3. sæti í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins

Diljá Mist Einarsdóttir, hæstaréttarlögmaður og aðstoðarmaður utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra, ætlar að gefa kost á sér í 3. sæti í próf­kjöri sjálf­stæðismanna í Reykja­vík fyr­ir kom­andi Alþingis­kosn­ing­ar sem fram fer þann 4. og 5. júní næstkomandi.

Diljá Mist Einarsdóttir fæddist í Reykjavík 21. desember 1987. Hún öðlaðist málflutningsréttindi fyrir Hæstarétti í desember 2016, yngst kvenna á Íslandi. Diljá er með meist­ara­próf í lög­fræði frá Háskóla Íslands en hún starfaði áður sem fulltrúi á lögmannsstofunni Lög­máli. Auk meist­ara­prófs í lög­fræði er Diljá með LL.M. gráðu í auð­linda­rétti og alþjóð­legum umhverf­is­rétti frá Háskóla Íslands. Þá er Diljá stúd­ent frá Verzlunarskóla Íslands. Hún er gift Ró­berti Bene­dikt Ró­berts­syni, fjár­mála­stjóra, og eiga þau tvö börn.

Í tilkynningu um framboðið segir Diljá að mikilvægast sé að horfa á stóru myndina. Hún segir að forræðishyggja og vaxandi afskipti ríkisins af venjulegu fólki sé mikið áhyggjuefni. „Í frjálsu samfélagi er hagsmunum okkar best borgið, þar nýtur hvert og eitt okkar sín best – fjölbreytileiki mannlífsins er okkar helsti styrkleiki. Við höfum staðið okkur best þegar við treystum á okkur sjálf. Nú eigum við að horfa óhrædd og björtum og augum til framtíðar,” segir hún

Undanfarin ár hefur Diljá aðstoðað Guðlaug Þór Þórðarson, utanríkisráðherra, en hún hóf störf sem aðstoðarmaður hans árið 2018. Störf Diljár innan ráðuneytisins hafa meðal annars snúið að þróunarsamvinnu sem er orðinn veigamikill hluti af utanríkismálum Íslands og leiddi hún starfshóp um innleiðingu mannréttindamiðaðrar þróunarsamvinnu í tvíhliða samstarfi.

Diljá hefur gegnt fjölda trúnaðarstarfa fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Hún er varaborgarfulltrúi flokksins í Reykjavík og hefur hún átt sæti í endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar. Hún tók sæti á lista Sjálfstæðisflokksins fyrir þingkosningarnar árið 2009. Þá var Diljá annar vara­for­maður Sam­bands ungra sjálf­stæð­is­manna 2007-2009 og vara­for­maður Heimdallar 2009-2010. Diljá sat enn fremur í stjórn Varð­ar, full­trúa­ráðs Sjálf­stæð­is­flokks­ins í Reykja­vík 2016-17, svo dæmi séu tekin.

Diljá mun taka sér leyfi frá störfum sem aðstoðarmaður frá 17. maí til þess að vinna að framboði sínu.