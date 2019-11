Stuðningsmenn West Ham gerðu marga bálreiða – Sjáðu hvað Mourinho þurfti að gera

Jose Mourinho er tekinn við taumunum hjá liði Tottenham en hann var ráðinn til starfa í vikunni.

Hann stýrði Tottenham í fyrsta sinn í gær er liðið vann 3-2 útisigur á West Ham.

Mourinho er risastórt nafn í knattspyrnuheiminum en hann hefur unnið alls staðar þar sem hann starfar.

Stuðningsmenn West Ham ákváðu að gera marga reiða í gær og báðu Mourinho um að árita Tottenham treyjur sem þeir voru með.

Af einhverjum ástæðum mættu þessir aðdáendur með treyjur mótherjana til leiks sem er einnig stórfurðulegt.

A West Ham fan holding a Spurs shirt to be signed by Jose Mourinho

Football has gone mad 😩😩😩😩 pic.twitter.com/rdrzVX3Wcf

