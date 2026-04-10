Föstudagur 10.apríl 2026

Stuðningsmaður Forest lést eftir að hafa ferðast til Portúgal á leik

Íþróttavikan: Blikinn Kristján og Víkingurinn Tómas fyrir opnunarleikinn

Bruno fer yfir þá hluti sem Carrick hefur breytt

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 10. apríl 2026 12:30

Fyrirliði Manchester United, Bruno Fernandes, segir að mikill munur sé á liðinu undir stjórn Michael Carrick miðað við tímabil Ruben Amorim.

Fernandes hefur leitt lið sitt áfram á uppleið í deildinni, þar sem United situr nú í þriðja sæti eftir að Carrick tók við sem bráðabirgðastjóri. Hann hefur unnið sjö af tíu leikjum sínum og breytt ýmsu í leik liðsins.

„Hann breytti stöðum leikmanna og prófaði mismunandi leikkerfi. Að lokum fórum við að skora mörk,“ sagði Fernandes í viðtali.

Hann benti á að þrátt fyrir að liðið hafi áður skapað mikið af færum hafi nýtingin verið slök. Þá hafi varnarleikurinn einnig verið óstöðugur þegar mótherjar komust í góð færi.

„Við erum orðnir þéttari varnarlega og skiljum betur að stundum þurfum við að þola erfiða kafla í leikjum,“ bætti hann við.

Fernandes sagði einnig að fyrstu leikirnir undir stjórn Carrick hefðu skipt miklu máli, þar sem United mætti sterkum liðum á borð við Manchester City og Arsenal.

„Stundum þurfa stór lið einfaldlega að finna leið til að vinna leiki, hvort sem það er fallegur fótbolti eða ekki,“ sagði hann.

Samkvæmt Fernandes hefur Carrick komið með meiri aga og skýrari leikskipulag, sem hefur skilað sér í betri úrslitum á undanförnum vikum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem meita verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

