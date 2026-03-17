Segir United að gleyma þessum kosti eftir helgina

Blaðamaðurinn Samuel Luckhurst gagnrýndi Unai Emery, knattspyrnustjóra Aston Villa, eftir tap liðsins gegn Manchester United.
Luckhurst sagði í færslu á samfélagsmiðlum að úrslitin væru enn ein áminning um að Emery væri frábær þjálfari hjá liðum í „öðrum eða þriðja gæðaflokki“ stöðu en hefði ekki náð að taka næsta skref með stærri félögum.
Hann benti á að Aston Villa hafi ekki unnið stóran titil í 30 ár og að frammistaða liðsins á Old Trafford hafi versnað með hverju tímabilinu undir stjórn Emery.
Luckhurst minnti einnig á að spænski stjórinn hafi áður verið við stjórnvölinn hjá Arsenal en að hans mati hafi hann ekki náð að lyfta liðinu á hærra plan þar heldur.
Vegna þess telur hann að Emery eigi ekki að vera í umræðunni þegar kemur að stjórastöðum hjá stærstu félögum ensku úrvalsdeildarinnar.
Michael Carrick stýrir United nú tímabundið en Emery er einn af þeim sem er orðaður við starfið.