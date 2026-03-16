U-beygja ekki í kortunum

Talsverðar vangaveltur hafa verið uppi um að Manchester United gæti snúið við ákvörðun sinni varðandi brottför brasilíska miðjumannsins Casemiro, en samkvæmt nýjum fréttum er slíkt ólíklegt.
Blaðamaðurinn Nathan Salt greinir frá því að umræða um mögulegan viðsnúning sé að mestu tilfinningaleg og að ákvörðun félagsins um að leyfa leikmanninum að fara standi enn óbreytt.
Casemiro, sem er 34 ára gamall, er samningslaus í sumar og mun að öllu óbreyttu fara. Þrátt fyrir að sumir innan félagsins og stuðningsmenn hafi rætt möguleikann á að halda honum áfram, er talið að það sé ekki raunhæfur kostur.
Samkvæmt fréttinni var ákvörðunin um að skilja við brasilíska miðjumanninn tekin af stjórnendum Manchester United og enginn innan félagsins gerir ráð fyrir að hún verði endurskoðuð.
Casemiro gekk til liðs við Manchester United frá Real Madrid árið 2022 en tímabilið í ár er líklega hans besta hjá félaginu.