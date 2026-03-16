Draumur Rashford gæti orðið að veruleika eftir kosningar helgarinnar

Marcus Rashford hefur fengið góðar fréttir varðandi framtíð sína hjá Barcelona eftir að Joan Laporta var endurkjörinn forseti félagsins.
Laporta, sem er einn helsti stuðningsmaður þess að halda Rashford hjá félaginu, var endurkjörinn forseti Barcelona til fjórða kjörtímabils og mun sitja í embætti til ársins 2031. Hann hlaut um 68 prósent atkvæða í kosningunum og sigraði mótframbjóðandann Victor Font.
Rashford er á láni hjá Barcelona frá Manchester United og hefur sjálfur lýst því yfir að hann vilji halda áfram hjá katalónska stórliðinu. Óvissa um framtíð stjórnar félagsins hafði þó áður vakið spurningar um hvort dvöl hans yrði framlengd.
Samkvæmt fréttum gerði Laporta það að einu af lykilatriðum í kosningabaráttu sinni að reyna að halda Rashford hjá félaginu til lengri tíma.
Á meðan kosningarnar fóru fram vakti eitt atvik einnig athygli þegar markvörður Barcelona, Marc-André ter Stegen, fékk ekki að kjósa þar sem hann hafði ekki uppfært félagsaðild sína og var því ekki á kjörskrá.