Ívar furðar sig á að þessu sé ekki gert hærra undir höfði – „Fara allir á móti þeim“

Höskuldur Gunnlaugsson og Ívar Örn Árnason, leikmenn Breiðabliks, voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.
Breiðablik verður ekki í Evrópukeppni í sumar eftir að hafa misst naumlega af sæti þar í fyrra. Blikar fóru alla leið í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar fyrir áramót og vill Ívar endurtaka leikinn á tíma sínum í Kópavogi, en hann gekk í raðir félagsins á dögunum frá KA.
„Þegar þessi lið eru að fara alla leið fara allir á móti þeim einhvern veginn. Umgjörðin og umtalið um Breiðablik núna í Evrópukeppni var svakalega lítið og maður vissi varla þegar þeir voru að spila. Þetta er eins með Víkingana, fyrir utan kannski þegar þeir fóru áfram og spiluðu á móti Panathinaikos.
Þetta er svo ótrúlega stórt, við erum að fá risastór lið með hundrað sinnum hærra fjármagn en Besta deildin til samans. Það kitlar rosalega hjá mér og það er búið að leggja þetta þannig upp að ef þú ert Íslandsmeistari ertu með nokkuð beina leið í þetta,“ sagði Ívar.
Þátturinn er í spilaranum.