Fyrirliði City gæti farið til Bandaríkjanna

Chicago Fire hefur bæst í hóp félaga sem hafa áhuga á að fá portúgalska miðjumanninn Bernardo Silva til liðs við sig. MLS-félagið er metnaðarfullt og hefur jafnframt lagt fram áhuga á pólska sóknarmanninum Robert Lewandowski, sem leikur með Barcelona.
Báðir leikmenn verða samningslausir næsta sumar og vekja því mikla athygli á félagaskiptamarkaðnum. Bernardo Silva, sem er 31 árs, hefur verið lykilmaður hjá Manchester City undanfarin ár og sýnt stöðuga frammistöðu þrátt fyrir mikinn áhuga frá stórliðum víðs vegar um Evrópu.
Silva verður 32 ára í ágúst, en frammistaða hans hefur verið það sterk að bæði Barcelona, önnur evrópsk stórlið og félög í Sádi-Arabíu fylgjast grannt með stöðu hans.
Þar sem framtíð Pep Guardiola hjá Manchester City er aftur komin í umræðuna gæti þetta reynst heppilegur tímapunktur fyrir Silva að skoða nýja áskorun á ferlinum.
Chicago Fire vonast til að geta nýtt sér stöðu leikmannsins sem samningslausan til að landa einu stærsta félagaskipti í sögu félagsins.