Sjáðu frábært aukaspyrnumark goðsagnarinnar – Hefur engu gleymt

Goðsögnin Andrea Pirlo hefur engu gleymt en hnan skoraði magnað mark fyrir lið AC Milan sem spilaði við Tottenham í gær.

Um var að ræða góðgerðarleik þar sem goðsagnir Milan og Tottenham áttust við en það síðarnefnda hafði betur 6-2.

Það var þó Pirlo sem skoraði fallegasta mark leiksins en hann kom boltanum í netið beint úr aukaspyrnu með stórkostlegu skoti.

Mark Pirlo má sjá hér.

It would be rude not to post this from from Pirlo 😍

Legend. pic.twitter.com/d3pD60AI8u

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 23, 2025