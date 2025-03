Fáir tóku eftir þessu á sunnudag – Var við það að kafna þegar konfetti fór upp í hann

Það var mikil gleði á sunnudag þegar Newcastle vann enska deildarinnar en liðið vann óvæntan sigur á Liverpool í úrslitum.

Leikurinn fór fram á Wembley þar sem Newcastle vann sanngjarnan 2-1 sigur.

Þegar Newcastle var að taka við bikarnum fór konfetti vélin af stað og fuðraði því yfir leikmennina.

Eitt konfetti skaust upp í Sean Longstaff miðjumann Newcastle sem var ansi hissa.

Hann byrjaði að hósta þess upp úr sér og náði að koma í veg fyrir það að lenda í miklu veseni.

Missed this and now pissing myself at longstaff nearly choking to death on a bit of confetti 😂 #NUFC pic.twitter.com/EdCaaPdEAr

— Manxpie (@manxpie86) March 17, 2025