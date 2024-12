Skaut enn og aftur harkalega á fyrrum vinnuveitendur sína í gær

Neal Maupay, leikmaður Marseille í Frakklandi, tekur enga fanga og hjólaði hann í fyrrum lið sitt í enn eitt skiptið í gær.

Maupay er á láni hjá Marseille frá Everton en á síðustu leiktíð var hann á láni hjá Brentford. Þrátt fyrir að vera enn í eigu félagsins er ljóst að hann hefur engan áhuga á að spila fyrir það aftur.

Eftir að skiptin til Marseille voru kynnt birti hann brot úr stórmyndinni The Shawshank Redemption, þar sem Andy Dufrense hafði brotist út úr fangelsinu alræmda.

Maupay hefur einnig gagnrýnt stuðningsmenn Everton harðlega, en nýjasta skot hans á félagið kom eftir 0-2 tap þess gegn Nottingham Forest í gær.

„Ef mér líður illa þá skoða ég bara hvernig fór hjá Everton og brosi á ný,“ skrifaði hann á samfélagsmiðilinn X.

Maupay sló alls ekki í gegn á tíma sínum í treyju Everton og skoraði aðeins eitt mark í 32 leikjum.

Whenever I’m having a bad day I just check the Everton score and smile 🙂

— Neal Maupay (@nealmaupay_) December 29, 2024