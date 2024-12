Allt klappað og klárt – Portúgalinn tekur við

Vitor Pereira og Wolves hafa komist að samkomulagi um að Portúgalinn taki við sem knattspyrnustjóri.

Gary O’Neil var á dögunum rekinn úr starfi stjóra Wolves eftir dapurt gengi á leiktíðinni, en liðið er í næstneðsta sæti ensku úrvalsdeildarinnar.

Pereira, sem er 56 ára gamall, var síðast með Al-Shabab í Sádi-Arabíu, en hann hefur þjálfað víða um heim, þar á meðal í Kína og Tyrklandi.

Næsta starf hans verður að reyna að snúa gengi Úlfanna við.

🟠🐺 Vitor Pereira’s appointment has new Wolves head coach has been sealed today, as expected.

Documents are being checked. pic.twitter.com/wDL6T0YMAl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 17, 2024