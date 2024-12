Antonio fluttur á sjúkrahús eftir óhugnanlegan árekstur

Michail Antonio, leikmaður West Ham, var fluttur á sjúkrahús í dag eftir hræðilegt atvik sem átti sér stað nálægt London.

Antonio lenti í hörðum árekstri undir stýri og er bifreið hans mjög illa farin eins og má sjá á myndunum hér fyrir ofan og neðan.

Óljóst er hversu alvarlega Antonio er slasaður en hann verður ekki með West Ham sem mætir Wolves á mánudag.

Antonio er 34 ára gamall en hann hefur undanfarin níu ár spilað með West Ham og er landsliðsmaður Jamaíka.

Michail Antonio has been involved in a serious car crash in Essex near London and got airlifted to hospital. Terrible news, hoping for the best 🤞🏼 pic.twitter.com/6zTCORkbQK

— Football Hub (@FootbalIhub) December 7, 2024