Þrír miðverðir komu til baka á æfingu United í dag en bara einn getur spilað á morgun

Leny Yoro miðvörður Manchester United er ekki komin á þann stað að geta tekið þátt í leik liðsins gegn Bodo/Glimt í Evrópudeildinni á morugn.

Þeir norsku heimsækja þá Manchester Untied en Lisandro Martinez er klár í slaginn.

„Yoro er að æfa en það bara til að koma sér í form, Lisandro Martinez er klár á morgun,“ segir Ruben Amorim stjóri Untied.

„Maguire er byrjaður að æfa en getur ekki spilað á morgun.“

Búist er við að Lisandro komi inn í byrjunarliðið fyrir Jonny Evans.

🚨 Rúben Amorim: “Leny Yoro is training but it’s just for fitness. Lisandro Martinez will be available tomorrow”.

“Maguire is back not ready to play tomorrow”. pic.twitter.com/xk8xdgbPiV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 27, 2024