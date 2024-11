Gyokeres getur farið fyrir minni upphæð en klásúlan í samningi hans segir

Viktor Gyokeres framherji Sporting Lisbon hefur gert samkomulag við Sporting Lisbon að fara fyrir minni upphæð en klásúlan segir í samningi hans.

Gyokeres er einn heitasti framherji Evrópu en hann skoraði þrennu gegn Manchester City í gær.

Sænski framherjinn er með 83 milljóna punda klásúlu í samningi sínum. Hann getur hins vegar farið fyrir minni upphæð.

Gyokeres er á sínu öðru tímabili hjá Sporting eftir að hafa komið frá Coventry í næst efstu deild á Englandi.

Gyokeres er mikið orðaður við Manchester Untied eftir að Ruben Amorim stjóri Sporting samþykkti að taka við liðinu en Arsenal og fleiri lið hafa einnig áhuga.

🚨 | Viktor Gyokeres has an £83m release clause in his contract with Sporting, which expires in 2028. But it is understood that he has a gentleman’s agreement with Sporting to allow him to leave next summer for a lower fee. [@TimesSport] pic.twitter.com/Yf69hddGrw

— UtdDistrict (@UtdDistrict) November 6, 2024