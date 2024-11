Ógeðslegt atvik náðist á myndband – Hrækti á dómarann sem tók ekki eftir því en VAR tæknin kom til bjargar

Hector Herrero leikmaður Houston Dynamo í MLS deildinni er líklega að fara í langt bann eftir hegðun sína um helgina.

Herrero var rekinn af velli í leik liðsins gegn Seattle Sounders í úrslitakeppni MLS deildarinnar á sunnudag.

Herrero ákvað að þá að hrækja á dómara leiksins sem tók ekki eftir því.

Dómarinn var hins vegar sendur í VAR skjáinn og var fljótur að rífa upp rauða kortið eftir þetta.

Þetta ótrúlega atvik má sjá hér að neðan.

#HoustonDynamo midfielder Hector #Herrera was SENT OFF for spitting at the referee 🔴

🎥 #VAR recommended a check. Quick look and Herrera is given a red card.

November 4, 2024