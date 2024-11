Ten Hag skrifaði opið bréf til stuðningsmanna – ,,Ég vil þakka ykkur fyrir þennan kafla í mínu lífi“

Erik ten Hag hefur sent stuðningsmönnum Manchester United bréf sem hann birti opinberlega í kvöld.

Ten Hag var í vikunni rekinn frá United eftir 2-1 tap gegn West Ham en hann tók við 2022.

Hollendingurinn var ekki vinsæll á meðal allra á Old Trafford enda gengið ekki verið upp á marga fiska undanfarna mánuði.

Ruben Amorim hefur samþykkt að taka við United en hann verður ráðinn til starfa þann 11. nóvember næstkomandi.

Ten Hag þakkar fyrir sig í þessu bréfi og minnir á að hann hafi unnið tvo titla á tíma sínum hjá félaginu.

,,Ég óska stuðningsmönnum Manchester United alls hins besta, titlum og árangri,“ skrifar Ten Hag.

,,Ég vil þakka ykkur fyrir þennan kafla í mínu lífi.“

🚨📑 Erik ten Hag’s letter to Man United fans.

“A message from Erik ten Hag:

Dear fans,

Let me start by thanking you. Thank you for always being there for the club. Whether it was at a game far away or a tough match at Old Trafford, your support has been unshakeable. The… pic.twitter.com/Uoegsv9RTh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 1, 2024