Bað liðsfélaga sinn afsökunar eftir leikinn – Varð reiður eftir skot að marki

Kieran Dewsbury-Hall, leikmaður Chelsea, sá ástæðu til að biðjast afsökunar eftir leik liðsins við Panathinaikos á fimmtudag.

Dewsbury-Hall ræddi við Mykhailo Mudryk eftir lokaflautið en sá síðarnefndi skoraði og lagði upp í 4-1 sigri.

Dewsbury-Hall var virkilega reiður út í Mudryk á einum tímapunkti í leiknum en hann vildi fá sendingu frá Úkraínumanninum sem ákvað frekar að skjóta á markið.

Miðjumaðurinn var í fínni stöðu fyrir utan teigin og var nokkuð opinn en Mudryk átti skot sem reyndist ekki hættulegt að lokum.

Dewsbury-Hall bað Mudryk afsökunar á hegðun sinni og virtist sá síðarnefndi taka vel í orð liðsfélaga síns eins og má sjá hér.

Dewsbury-Hall apologized to Mykhailo Mudryk after he shouted at him for taking a shot instead of passing to him. pic.twitter.com/lWwCjW1Xti

— 𝐉𝐄𝐑𝐑𝐘 (@badboy_jerry) October 24, 2024