Voru agndofa í beinni þegar hann lét þessi ummæli um Wenger falla

Troy Deeney og Simon Jordan voru steinhissa þegar Graeme Souness fyrrum stjóri Liverpool fór að ræða um Arsene Wenger fyrrum stjóra Arsenal.

Souness gefur lítið fyrir Wenger og segir árangur hans með Arsenal hreinlega hafa verið heppni.

„Ég hef enga sérstaka skoðun á honum, ég hef verið á bekknum og hlustað á hann tala. Ég vann hjá Sky og hann tók margar skrýtnar ákvarðanir,“ sagði Souness.

“Wenger was not a football man, he was very lucky!” 😱

Graeme Souness reveals his opinion of Wenger to @sjopinion10 and @T_Deeney that leaves them SHOCKED 😬

— Up Front (@UpFrontPod) October 10, 2024