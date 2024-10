Er að ganga í gegnum skilnað en strax mættur með nýja – Hárgreiðslukona ríka og fræga fólksins

Andy Carroll fyrrum framherji Liverpool er að skilja við eiginkonu sína Billi Mucklow eftir tvö erfið ár frá því að þau giftu sig. Þrátt fyrir að ferlið sé enn í gangi hefur Carroll strax fundið sér nýja unnustu.

Carroll og Mucklow eiga þrjú börn saman en þau ákváðu í sumar að skilja.

Sambandið hefur staðið á brauðfrótum frá giftingardeginum en rétt fyrir það ákvað Carroll að leggjast í rúm með annari konu. Vinir framherjans voru að steggja hann í Dubai og birtust myndir af Carroll með annari konu í rúmu.

Andy Carroll seen with Lou Teasdale in first snaps since it was revealed pair had started dating

https://t.co/a1tgM86wWp

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 7, 2024