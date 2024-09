Ronaldo fékk sérstaka gjöf eftir afrekið – Sjáðu myndbandið

Cristiano Ronaldo, leikmaður Al-Nassr, fékk gjöf frá félaginu fyrir helgi áður en spilað var við Al-Ahli í Sádi Arabíu.

Ronaldo náði þeim merka áfanga að skora sitt 900. mark á ferlinum á dögunum er hann spilaði með Portúgal í Þjóðadeildinni.

Ronaldo fékk sérstaka treyju frá Al-Nassr en á henni stendur ‘GOAT’ eða ‘Greatest of all Time’ og er hún merkt með tölunni 900.

Stuðningsmenn Al-Nassr fögnuðu mikið í stúkunni og birtu fallegan borða þar sem árangri Ronaldo var hrósað.

