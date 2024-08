Gilmour fer til Ítalíu eftir allt saman

Billy Gilmour er á leið til Napoli frá Brighton.

Miðjumaðurinn var sterklega orðaður við Napoli á dögunum en skiptin virtust vera að detta upp fyrir.

Í dag, á gluggadegi, bað Skotinn um að fá að fara til Napoli og eru skiptin nú að ganga í gegn á 13 milljónir evra.

🚨🔵⚪️ Billy Gilmour to Napoli, here we go! After improved bid today and player asking to leave, green light arrives from Brighton.

Napoli improved proposal initial €13m and Billy only wanted to join them as made specific request to club.

Verbal agreement in place. 🤝🏻 pic.twitter.com/QxnAz0qcYY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2024