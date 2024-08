Allt klappað og klárt – Chiesa er „Here we go“ til Liverpool

Federico Chiesa er orðinn leikmaður Liverpool, eða svo gott sem. Fabrizio Romano hefur sett sinn fræga stimpil „Here we go“

Hann segir Chiesa skrifa undir fjögurra ára samning við Liverpool sem borgar 12 milljónir punda til Juventus.

Kantmaðurinn frá Ítalíu ferðast til Liverpool í dag.

From the exclusive news on Monday to the here we go. #LFC ❤️🛫 pic.twitter.com/jjbaEmr3Ld

🚨 Federico Chiesa will be in Liverpool TODAY! He’s set to travel to Merseyside.

Chiesa myndi styrkja sóknarleik Liverpool en Thiago Motta nýr stjóri Juventus vill ekki hafa Chiesa hjá félaginu.

Chiesa var áður hjá Fiorentina en hefur verið í stóru hlutverki hjá Juventus síðustu ár.

Honum er ætlað að veita Luis Diaz, Mo Salah og Coady Gakpo samkeppni um stöðurnar á kantinum hjá Liverpool.

🚨🔴 BREAKING: Federico Chiesa to Liverpool, here we go! Agreement done for €13m initial fee with add-ons.

Four year contract for Chiesa as new Liverpool player, set to fly later today.

Chiesa accepted Liverpool immediately. Deal DONE.

Exclusive story confirmed. 🔐🇮🇹 pic.twitter.com/Yx7hdQwkd4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2024