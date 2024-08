Fundur með Spánverjunum á dagskrá hjá Liverpool

Forráðamenn Liverpool og Valencia munu á allra næstunni funda á ný, með það fyrir augum að klára skipti georgíska markvarðarins Giorgi Mamardashvili á Anfield.

Félögin náðu á dögunum saman um kaupverð um á 35 milljónir punda en eiga þau eftir að semja um hvernig greiðslum skuli háttað. Næsti fundur mun snúa að því.

Það virðist því fátt geta komið í veg fyrir að hinn 23 ára gamli Mamardashvili, sem heillaði á EM í Þýskalandi í sumar, muni ganga í raðir Liverpool.

Hann mun þó ekki spila með liðinu á þessari leiktíð, verður hann á láni hjá Valencia í ár til viðbótar.

🚨🔴 Liverpool are pushing to seal Giorgi Mamardashvili deal with new contacts with Valencia already scheduled.

One more meeting will take place as agreement is done on €35m fee plus sell-on clause, still negotiating on deal structure.

Giorgi would stay at Valencia on loan. pic.twitter.com/7tcw5Teoqs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2024