Reynsluboltinn mættur aftur til Everton

Asmir Begovic, markvörðurinn þaulreyndi, er mættur aftur til Everton.

Bosníumaðurinn var varamarkvörður Everton frá 2021 til 2023 en spilaði svo með QPR í ensku B-deildinni á síðustu leiktíð.

Nú er hinn 37 ára gamli Begovic mættur aftur til Everton og má gera ráð fyrir að hann verði Jordan Pickford aðalmarkverði til halds og trausts.

Begovic hefur spilað með fjölda liða á ferlinum. Má þar nefna Stoke, Chelsea og AC Milan.

Asmir Begovic has rejoined Everton, signing a one-year contract until the end of June 2025.

— Everton (@Everton) August 23, 2024